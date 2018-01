21/Cyber Seccion de Walker, Lecturas Para Un Domingo

@ASI QUE LA JUEZA MARIA MARTINEZ MALAGON FUE JUBILADA por edad, no perfidia del algún politicastro o intriga intra judicial. La Justicia, que tienen varios cobrando como prensa en Santiago, debieran explicar estas cosas, para evitar malos entendidos. Antes era en el Palacio de Justicia solo, ahora un jefe en canal cerca del Monumento

@Luce que al final de cuentas, Shakira podria ser enviada a la justicia para ser investigada por evasion de impuestos. Como que en Colombia no hay vacas sagradas, como Rondón, Gato Bautista, Rua y los que se robaron 16 mil millones en FONPER, por no mencionar Odebrecht at Catalina…..

@JODER TIOS, en China Comunista los trenes parecen aviones, pero Santiago anda en conchos sucios y guaguas banderitas conducidas por cavernicolas sin siquiera acta de nacimiento a los que ningun Ametrasan osa revisar. Y tenemos un trolebus con financiamiento, consecion, que no costaria un centavo al Cabildo. Pero, no se ha podido comenzar a laborar en el, porque la persona que tiene el contacto en Espana no ha encontrado la forma de que Abelito semi dios, se digne concederle unos minutos…..