25/INESPRE, Waterloo de Ramón Ventura Camejo

@Las dos venezolanas que están mas buenas de la bolita del mundo pueden admirarse, de lejos, cuando usted termina la Vidal y legando a la JPD hay una especie de bar con amplio terreno, a su derecha funciona un Food Truck, negocios de moda en la juventud santiaguera, solares con muchos negocitos dentro. Pues bien, uno se llama Shake o algo asi, ahi laboran dos hermanas que quitan el aliento del mortal que las ve, de 60 años por debajo, porque de ahí en lo adelante ya usted cae en la garras de Chanco, ni Ciales 40 le funciona. Cuidado, el papa es el propietario del establecimiento de batidos, de buena estatura y rostro austero.

@Entra al quirofano hoy para intervención no grave en un brazo, la productora de CibaonewsTV, Iris Isabel Nuñez. Confió en que se restablezca pronto, si el lunes no esta en condiciones, iré yo al aire por ella mientras se recupera, por Mega Visión. La admiro no solo como profesional, abogada con bufete propio: es madre soltera ejemplar, se desvive por sus herederos, creo dos ya en universidad, pero la mama luce de 22. Si me diera un chanche, yo me sacrifico por ella….

@Cuantas veces diría la Barrick o antecesora a la que le compro sus derechos sobre RD, que no contaminaria Cotuy?. En un país sin institucionalidad para nada, donde los entes oficiales son una quimera, quien garantiza que los que quieren sacar metales en San Juan no van arruinar los afluentes del Yaque del Sur que allí nacen?

@El flamante amigo de las cámaras Francisco Dominguez Brito no tiene autoridad para opinar sobre minas, eso escapa a sus poderes, son cosas de alta política, es cosa de tras nacionales and re elección, esta obligado hacerse de la vista gorda.

@Uno de los errores de Abelito es la prepotencia y creerse se las sabe todas: con los recursos en sus manos puede hacer un carnaval de mas impacto que el de MUCI Anthoni Marte, Cesar Hernandez….ellos controlan la gobernadora, es sello gomigrafo de sus decisiones, pero no tiene al lado una persona en capacidad de enfrentar el 29, aparte de que le teme, porque lo pueden fuñir en futuras contiendas electorales….

@Hay un rumor por lo bajo que le esta haciendo terrible daño al aspirante Presidencial bello Abelito: alguien a puesto a correr que planea eliminar los motochonchos, eso cae muy mal entre los pobres que se enteran.

@Llueve hoy sobre Santiago, me apena por todas las madres que no podran vender en el Mercado de Pulgas vecino de moteles en la via Santiago a Navarrete. Este surgiendo otro, me contaron, en el Hospedaje Yaque.

