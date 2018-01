27/Camilo Bermúdez y Raúl Martínez deben resolver el grave problema del hospital infantil, ya esta bueno de burlas a este pueblo sin liderazgo

Esteban Rosario: Por cumplir con la orden de Abel Martinez de sacar los haitianos de Santiago, un policía municipal disparó su escopeta e hirió a 5 migrantes haitianos en el parque Duarte. Por la gracia de Dios no hubo muertos . Están rn en el hospital José Maria Cabral y Baez. Ahorita dicen los lambones que fue accidente o que el policía no trabaja en el ayuntamiento o una rebelión de los haitianos Abel Martinez una desgracia para Santiago.

Contrajeron nupcias anoche en estricta intimidad familiar, Fernando Gormaz y Yasmin.

Me agrada que formalicen ante la ley dos que se aman hace tiempo. Yo adoro la forma de ser de ella, tan linda como atenta. Deseo un siglo de unión en armonía, para la pareja

@Santiago sin dolientes, ya esta bueno para burla a este pueblo, con el hospital estatal infantil

Dicen los que viajan, que si un Presidente de USA recibe un regalo, debe informarlo/entregarlo a la Casa Blanca, no puede disponer de el.

Si no se hace el estado confederado de Haití-RD como quieren algunas potencias, cuando exista un congreso unicameral, no la cosa con que contamos en la actualidad de comeyerbas busca moros, hay que legislar para que los mandatarios no regálen presten o inviertan$ propiedad estatal como propia.

Leonel, como preso casi 1,500 millones a zonafranqueros sin garantía de ellos, solo con el aval del Banco de Reservas como si fuese propio, también le dio en dólares una cantidad de equipos y efectivo al HOMS, como inversión.

Y en que nos ha beneficiado a los reales propietarios de esos recursos? Para nada.

Está bien que no tenemos Gobernadora ni Directora ni Directora Regional de Salud que se interesen por el dolor de esas madres que vienen de la región desesperada en pro de la salud de sus hijos al Arturo Grullon, pero otros munícipes sensibles al dolor ajeno próximos a Danilo, debieran ser solidarios con ellas.

OISOE, agencia de todos los gobiernos para beneficiar sus compadres, indolentememente destruyo quirófanos del Arturo Grullon, y al Ministro de Salud también importa un carajo la ausencia allí de un tomógrafo, pese manifestaciones populares en reclamo.

Cuanto ha generado en beneficio$ hasta ahora nuestro capital invertido en el HOMS?

Repito, de haber tenido Santiago gobernadora o Directora Regional de Salud, ya le habrían pedido a Danilo una orden ejecutiva presidencial, autorizando la directora del centro asistencial infantil,mandar al HOMS los necesitados tomografía u operaciones quirúrgicas.

Por eso ruego de Camilo Bermúdez, Raúl Martínez, Silvio Duran, Juan Mera, Liza Jorge, interceder por esos desvalidos del Cibao, cuyos padres empeñan, ajuares, venden cerditos, imploran de la caridad pública, cuando se ordena una intervención quirúrgica para sus vástagos.

Nota: La Directora del centro no encuentra trabajo en el sector privado? Hace tiempo debió entregar públicamente el Arturo Grullon a los gordos y colorados en todos los gobiernos, de OISOE.

La Gobernadora ha hecho gran fortuna con juegos de azar al por mayor, es vecina en Quintas Pontezuela, del amigo de Danilo Arquimedes Cabrera, premiado aparte de con importantes construcciones estatales de grado a grado sin que el CODIA diga nada, con mansion la servidora publica de unos 60 millones al lado del casi rico Priamo Rodriguez, que le va a importar la tomografía de una nenita de Villa Vasquez? yo la comprendo.

Igual que la importada del Sur por prima de Danilo, protegida de Monchi Rodriguez Directora Regioanl de Salud con asiento en su mansión de Jarabacoa, que carajos le importa un apendicitis sin quirofano del Arturo Grullon? Hay que entenderlo, el PLD que mora en la abundancia, no le interesan mas que en tiempo de votaciones, los que pasan crujías como norma de vida

@INCOMPRENSIBLE NACIONALISMO DE ABELITO, TIENE GUARDIANES PAGOS POR EL PUEBLO CUIDANDO UNA CASA, EN LA QUE VIVEN HAITIANOS ???????? Walker: Dime por que el Ayuntamiento de Santiago tiene cuidando una propiedad en Villa Olga a una familia Haitiana? 2 niños con su padres y se juntan hasta 15 haitianos ahi,

@Para mi una grata visita a ciudad de como ellos, caballeros: De Alta Nobleza, Don o Dones, Luis Ovalle, mocano, y Luis Gonzalez Fabra. Nos vemos a pura leña, en Pula

