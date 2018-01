30/ La Cobardia del Pueblo de Jarabacoa se pone de manfiesto de nuevo en “Las Animas”

Yo WTG platicaba con el Ing. Manuel Estrella en su despacho de la Autovía Duarte, cuando entro al despacho una bella ingeniero, planos en manos. El rico constructor de obras empresario debió atender una llamada y yo me puse a hablar con ella. Me conto que tenia en sus manos como estebaba dividida nuestra media isla en concesiones para estudios,a realizar por pescuezos largos RD capitales buitres foráneos que han destruido largas extensiones de países de África Sudamerica, antes de clavar los colmillos en otros.

Es decir, todos nuestros gobiernos han entregado el pais para que se escaberbe buscando metales, y donde lo encuentren, alli dar licencias de extracción, no importa si se llamo La Peguera, Cotuy, San Juan, etc etc todo el pais esta dividido en cuadritos, donde aparece a veces Pepin…

Ahora se descubre que también tienen permiso de búsqueda, en la Comunidad de Las Animas, oculta a la vista, pero proximo a Jaraba.

Así es que están jodidas todas las familias que han invertido en ciudad de eterna primavera, para tener una vivienda de descanso o para cuando se retiren, en Jaraba y comunidades vecinas. Cuando extraigan ese Oro del Peñón de las Animas, cambiara el clima, se irán los arboles.

Creo que esa comunidad de cobardes que dejo que el PLD ex consul de LF en NY Bienvenido Perez enajenara las casitas del vacacional estatal Ercilia Pepin, sin protestar, que tienen vitalicia una Directora de Escuela Forestal, etc etc etc no creo yo defiendan Las Animas. Como ha sido tibia la respuesta de San Juan a la mina que le instalaran a ellos. Igual Cotuy, en este pais no hay hombres, los Presidentes enajenan el futuro de RD sin preguntarnos a los propietarios.

Cuando el viejito que esta en Minas deje que el país entero sea hollado jodido, se lavara las manos de Pilatos, con voz estropajosa de anciano dirá que le prometieron minería responsable. Creí que había gente seria en la Dirección de Minas, que podría renunciar y decir al país el peligro minero que nos acecha, tipo Barrick, multiplicados en el país, atentando como los haitianos contra el esfuerzo de los Trinitarios.

Y que dira el Ministro del Ambiente ante este festival minero? Nada, igual al viejito de minas, dirá que son ordenes superiores, mejor sigue tomandose fotos en todo el territorio nacional, con su sequito de periodistas lambonres y bellas subalternas de prensa.



Walker Gonzalez : Un canal gringo esta pasaando una promo de película me luce argentina a estrenarse este lunes., cualquier liceista con nociones de Lunfardo, podría dejar de venir a ver pelota en Santiago hoy.

Universal Channel on Twitter “Busca tu faca y prepárate para defenderte de los rati, porque mañana nos vamos a La Tumba. ¿Podrás sobrevivir? https://t.co/… TWITTER.COM Ocupan cañada y destruyen parque en sector Los Reyes @Maldito mil veces sea Serulle, dejo que destruyeran este parque y el bello Abelito que comité con el Ministro de Ambiente a ver quien publica mas fotos, promete reparar pero solo bla bla bla bla bla cua cua http://www.citysantiago.com/2018/01/29/ocupan-canada-destruyen-parque-sector-los-reyes#.WnB6DLziZ4Y @Denuncian director de transportación Alcaldía Santiago “golpeo salvajemente” a empresario y empleados Paleros de Abelito batean negociante y empleado sin presencia de fiscal adjunto. Lealo en: http://www.citysantiago.com/2018/01/29/denuncian-director-transportacion-alcaldia-santiago-ldquogolpeo-salvajementerdquo-empresario-empleados#.WnB7V7ziZ4Y @Editorial: Malos signos en el PRM http://lainformacion.com.do/opinion/editorial

Anuncios