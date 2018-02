2 Volveran arenas del Yaque a Navarrete?

@Dio más vueltas que un trompo ayer un señor Dante del gobierno, para tratar de enredar los santiagueros del porque no se podía edificar nueva sede para el JMCB, acción más inteligente que la remodelación actual, para no decir que hay el compromiso de que toda gran obra posible, no se escape a las redes de OISOE

@Creo que a Danilo lo han inducido a firmar un decreto saneamiento del Yaque Norte, que no está bien encaminado.

La primera fuente de suciedad son las aguas con desechos humanos, que le mete Jarabacoa. Tienen los comisionados autoridad para agilizar la corrección de ese problema?

Un rio se limpia solo, si tiene buen cause, con el movimiento y la acción del sol.

Aguas debajo de Taveras, el cause es muy pobre, se puso de manifiesto con estudio ordenado por Fadul, cuando quería dotar Santiago de un balneario.

Urbanizaciones y arroyos con alta densidad de gente viviendo en sus márgenes que aportan todo tipo de contaminantes, es otro elemento que conspira contra su limpieza.

Danilo tenia a quien consultar, con la capacidad y calidad para orientarlo sobre su factibilidad, antes de anunciar ese proyecto: Manuel Tillant, Juan José Batlle.

Ahora bien, si el que le propuso eso a Danilo está relacionado con el casi Serulle de Navarrete que le pusieron rueditas a la arena del final de la Hermanas Mirabal, si tiene para mi sentido la orden presidencial de marras.

@Ya se subio un auto a la reata de Abelito en la vía Santigo a Fortaleza Valerio. Cada vez que ocurra agradezco mandarme foto, a mis lectores

@Y con el millón y medio de haitianos ilegales multiplicándose como conejos en el territorio nacional, no se puede hacer nada comandante?

Santiago.-El Ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem aseguró que el reforzamiento de militares en la zona fronteriza ha logrado controlar la entrada de migrantes ilegales desde Haití.

@WTG y hay carnaval popular en Santiago? primera noticia, crei era solo grupos sin calidad ni creatividad, caminando en el area Monumental para que se ganen unos millones que no comparten con ellos los dueños de canales UHF menos CDN, con Abelito y la gobernadora como sellos gomigrafos….

@WTG pero ya los intermediarios ligados a la cupula morada cobraron sus comisiones, y la Defensa Civil capitalina, junto al Cabildo de Santiago, dieron su no objecion a la instalacion de las regulares……

@Dominguez Brito quedo en la fea con el vertedero Guazumal, el y sus tumba polvos que combran en Ambiente, habían anunciado el cierre del basurero para ayer, pero no hicieron nada. Como les quedo el ojo? Abelito dice que no y que no, que Tamboril que se coma su basura, que el no la quiere en Rafey…” Dirigentes comunitarios cerraron la mañana de ayer, el vertedero a cielo abierto que funciona en la comunidad de Guazumal, de este municipio, alegando que venció el plazo de 90 días que se le concedió a las autoridades edilicias y del Ministerio de Medio Ambiente para que lo clausuraran.

“Como ni el alcalde de Tamboril, el de Santiago y el Ministro de Medio Ambiente no han dado el frente sobre este problema, los comunitarios hemos decidido cerrar desde hoy este vertedero a cielo abierto, que afecta la salud de más de 300 mil personas”, subrayó Elías Cruz, presidente de la federación de Organizaciones Populares y Comunitarias de Gurabo.

Otra dirigente popular, Yanke Uceta, presiente de la Unidad Ecológica y comunitaria de Guazumal, declaró que desde hoy no permitirán que sigan llevando desperdicios al depósito de esa comunidad, porque, según afirma, no soportan más las emisiones de humo y contaminación que se desprende del vertedero.

