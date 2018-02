6/Porque no hay carnaval popular en Santiago?

Creo que de buena fe, Adalberto de León, de la empresa propietaria del Carnaval Popular de Santiago, me propuso como Rey Momo del año pasado y acepte, no me gustan los reconocimientos por los que se desviven los trepadores sociales

Pero, cuando me fue informado que los encargados de mi participación eran Raudy Torres y Vitico Herarte no se si lleva H, me puse mas chivo que guinea tuera en coto de caza, dedicándome a oir ver en la casa del afamado cocinero retirado creo de esas lides, Torres.

Eso era un enjambre con hombres costureros, modismos, creadores de artefactos sobre el cuerpo de la real hembra reyna del año pasado.

Y para el Rey Momo? Una miserable capita de mala muerte y a las carreras. Le mande mensaje al jefe mayor de MUCI Amaury Polanco sobre lo que acontecía, no vi los correctivos, y el día del desfile me quede jugando con mis pastores alemanes y mis hijos/

Nota: creo que ambos no me perdonan textos donde digo que son una parte del intento de carnaval santiaguero, pero que como MUCI nunca movieron un dedo por su rescate del interés popular, que es obra de Manuel Ulises Bonnelly y compartes.

Para este ano importaron un rey capitalino,no se que habrá aportado al de Santiago, tal vez MUCI publicidad, tratado con bombas y platilllos. Culebra no se coge en lazo

