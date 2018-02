7/ Minis, web sección de Walker

7MIX

Un hijo de Antonio Guzmán compro la casa de Jean Hache, me dijo una fuente segura. Pero no me pudo precisar el uso que se dará al inmueble.

*Walker: cómo estás? Creo qué hay una equivocación con la compra de la casa de los HACHE en LOS CERROS DE GURABO. Esa casa fue comprada por MELCHOR, no recuerdo el apellido, lo que te aseguro que sus inicios fueron en LA SIRENA, junto a ABEL MARTINEZ, se casó con una hija de un banquero y hoy es el día je maneja esas bancas de apuesta, sus oficinas están en la calle HOSTOS, detrás del HOSPICIO. Dicho sea de paso tremendo braguetaso

@Yo creía que Felito García se retiraba de la vida activa social comercial, pero me equivoque, está entrando en nuevo negocio/

*El esposo de la hija de Príamo luce no será quien controlara la inmensa fortuna del fundador de UTESA, luce que la dama ha tomado el control de los bienes familiares. Su cónyuge lo ha destinado a negocito de comida rápida en la Vidal, donde antes funciono comida mexicana/

@Están paralizados de nuevo “por falta de fondos oficiales” los trabajos de “reparación” de la Carretera Luperon, y solo trabajan dos obreros “en escarche”.

Y cuando será que alguna autoridad le diga a la gente vive por esos lares, que no es viable poner de nuevo esa vía en funcionamiento? Que se muden o compren vehículos apropiados a sendero de montaña…

Los jefes de la tendencia Leonel y Danilo están mal asesorados en la capital, están utilizando por estos rumbos una mezcla unida de pagos por LF, DM, sin banderas, busca moros donde se encuentre, etc etc un aquelarre de macos con cacatas., al Ministro Peralta le están jugando con cartas marcadas.

MIX

Un hijo de Antonio Guzmán compro la casa de Jean Hache, me dijo una fuente segura. Pero no me pudo precisar el uso que se dará al inmueble/

@Yo creía que Felito García se retiraba de la vida activa social comercial, pero me equivoque, está entrando en nuevo negocio/

*El esposo de la hija de Príamo luce no será quien controlara la inmensa fortuna de Felito, luce que la dama ha tomado el control de los bienes familiares. Su cónyuge lo ha destinado a negocito de comida rápida en la Vidal, donde antes funciono comida mexicana/

@Están paralizados de nuevo “por falta de fondos oficiales” los trabajos de “reparación” de la Carretera Luperon, y solo trabajan dos obreros “en escarche”.

Y cuando será que alguna autoridad le diga a la gente vive por esos lares, que no es viable poner de nuevo esa vía en funcionamiento? Que se muden o compren vehículos apropiados a sendero de montaña…

Los jefes de la tendencia Leonel y Danilo están mal asesorados en la capital, están utilizando por estos rumbos una mezcla unida de pagos por LF, DM, sin banderas, busca moros donde se encuentre, etc etc un aquelarre de macos con cacatas

@Hoya del Caimito, Stgo. Niño Grullon, jubilado CDE, fue muerto por un vecino anoche, discutiendo por un mango de solar contiguo. Fuenteovejuna incendio auto victimario del prófugo.

@De los santiagueros que se interesan por noticias, la mayoría aprueba el que se terminara por dar la libertad condicional a Martha Heredia, que la tenia parcial.

@Regidores y Abelito se oponian al Parque Central Metro, ex Aeropuerto Cibao, ahora lo le ponen el nombre de Juan Bosch. ????

@Patriotas, esforzados miembros ADP, buscando beneficiar hijos de machepa, irán a las escuelas hoy y mañana, pero sin dar clases. Perico Pepin, Ludovinooooooooooooooooo

@Embajador en Holanda dice ese gobierno Paises Bajos le comunico habían detenido prófugo RD A. Contreras, Procurador lo niega. En otro gobierno, uno de los dos, el mentiroso, seria cancelado.

@Rutas de concho afiliadas a la Central Nacional de Trabadores del Transporte paralizaron sus labores durante dos horas en protesta contra supuestos atropellos de la Alcaldía contra ese sector y comerciantes. Pero garantizan que llevaran obreros y estudiantes a sus centros. Juan Marte innova paros, al menos este es selectivo en a quienes afecta

@SOPLAAAAAAAAAAAAAAAA

Daily Mail US on Twitter “EXCLUSIVE: ANOTHER ex-wife of Trump aide Rob Porter says he choked and punched her https://t.co/SH6cvET0Bp TWITTER.COM Walker Gonzalez COE y Defensa Civil han sido enviados al zafacón de la basura, por Montalvo y Gonzalo. Están gastando miles de millones, como INESPRE, sin beneficio para el país

Walker Gonzalez · Igualito al sistema de transporte que nos dejara Abelito cuando se vaya al….Palacio Nacional….. Alcaldía de Medellín on Twitter “🚊Ya llegaron 21 de los 22 trenes que compramos para nuestro @metrodemedellin. ⏱Queremos para la ciudad un sistema de transporte más eficiente y contribuimos al medio ambiente evitando la emisión de 196.000 toneladas de contaminantes al año.… TWITTER.COM @ Víctor Ml. Báez S.‏Cuenta verificada @VicBaezS

Seguir Seguir a @VicBaezS

Más

Con la ayuda de 6 errores los Tomateros de México vencieron 8-1 a las @aguilascibaenas de #Dominicana para provocar triple empate en el segundo lugar; RD va vs. Cuba en semis @SDCJalisco2018. Revive el partido gracias a @windtelecom

1:14179 reproducciones

5:30 – 7 feb. 2018

6 Retweets 9 Me gusta @WillyHicianoWind TelecomJavier HerreraYefry sánchezL.F.T.Euyin Mirandajose a. duran c.LestadIdelcio Estrella

0 respuestas 6 retweets 9 Me gusta

Responder Retwittear 6 Me gusta 9 Mensaje directo

Walker GonzalezTexto del Tweet

EXCLUSIVE: ANOTHER ex-wife of Trump aide Rob Porter says he choked and punched her https://t.co/SH6cvET0Bp — Daily Mail US (@DailyMail) 7 de febrero de 2018

https://platform.twitter.com/widgets.js

Anuncios