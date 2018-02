15/Que es función de FONPER/ Se muere carnaval de Stgo.

@OBJETIVO DEL FONPER:

Alguien puede orientarme sobre para que se creó el FONPER? Tiene base legal para ser centro de beneficencia, colocación de publicidad paga no se para que si no venden nada, donativo$ sin autorización de un ministerio y revisión de la controlaría y otro ente pertinente? Me dijeron que el titular F Rosa dono de esos fondos, dos millones para el Parque Central que construye el gobierno.

Es eso necesario? No es forma de sonar en los medios, en un intento de construirse una imagen que no posee, para competir con Aura la rifera al por mayor que representa el Poder Ejecutivo sin ser santiaguera, en la pelea por la sindicatura si es que Abel decide intentar desalojar al maltrecho Valentín…..?

Dije y repito: Si Danilo no quiere darle parque para disparar los verdes, tiene que hacer un profundo ejercicio de transparencia: los fondos del FONPER a la Tesorería, y si debe gastar algo, no sé en qué porque no tiene función conocida, que se entre en la ley de gastos públicos…

Igual La Lotería Nacional, INESPRE cerrado que gasta en subdirectores y fotos de mercados hechos para timar el lector, 200 millones de pesos mensuales del fisco. Eso hay que cerrarlo.

Yo no creo que el MVerde deba quedarse en pedir sanción para los actuantes en el saqueo que quedara impune Odebrecht en Dominicana. También hay que pedir transparencia total en el gobierno, donde no quedaría mal un representante de los obreros en el Consejo Administración Corporación Zona Franca Víctor Espaillat, y otro de los arrendatarios de naves, escogidos sin intervención de sindicatos y otros busca moros.

Todos los santiagueros tenemos acciones en Zona Franca, en el génesis sus millones fueron aportados por el gobierno, y sus beneficios como que no tienen dolientes, hasta a Serulle le dieron dineros no recuerdo si para mudar un barrio, hacer una pared o calle….

EL CARNAVAL MUCI EN DECADENCIA?

He visto una empresa imporante, que en lugar destacado del área de carnaval popular de Santiago propiedad de los operadores UHF Tv, han colocado un carromato mas reducido que un puesto de venga empanadas Lalin.

Dicen que la Cervecería Nacional Dominicana, aunque participa, no tendrá tarima. Se dieron cuenta que no vale la pena traer invitados, que es lo mismo cada ano?

Aunque se pueda pensar lo contrario, no me agrada la destrucción de algo que es obra mía, con el apoyo del Comité de Carnaval de Lilia Balcacer, Manuel Ulises Bonnelly y otros munícipes estelares de la ciudad, en un segundo plano fortalecidos por un grupo de jóvenes que nos pusimos viejos.

Es una pena que primero por el afán de lucro de Haime a quien el PLD le regalo el carnaval al destituir a Bonnelly, luego de MUCI, no hayamos podido crear el mejor de America Latina, cuyo germen, Plaza Valerio, se extinguió hace un tiempo.

Lástima que Abelito, que aspira desde la sindicatura hacerse potable a la Presidencia, no tenga la capacidad de entender lo que le beneficiaria penetrar los barrios con escuelas de carnaval, pagando como director a Violeta Hildalgo, Octavio Emilio Dechamps o Aida Maria Fernandez reales expertos en las carnestolendas de alta calidad con que conto la ciudad hasta la muerte de Trujillo.

Parece que comienza la desintegración del deficiente, poco atractivo, carnaval de Santiago, tan bajo en calidad, como los del resto del país. Me apena y alegra. Este año no se dedicaron seis sillas en una tarima para los viejos de Bonnelly, que a sabiendas no hay nada que disfrutar auditiva ni visualmente, acuden a esa vaina tal vez para rememorar nuestros esfuerzos que nos robo el PLD…

o Aida María Fernández, expertos. Con uno de sus muchachitos que no conocen Santiago, el bello Abel lograría poco en carnestolendas por votos.

Abelito, que tiene una FM cerrada por ilegal en Santiago, un negocio de vallas y un cable canal, no conoce del negocio. Cree que si se pelea con MUCI quitándole el Carnaval y haciendo una oficina municipal permanente que haga las escuelas barriales y cree la categorías barrial de carnestolenda de la que carecemos, eso lo va a enemistar con toda la Tv local. Eso no es así, los propietarios de MUCI no hacen opinión, no tienen autoridad en la programación, cada arrendatario de espacio difunde lo que le viene en ganas…

@El programa radial publicitado con bombas y platillos como que seria el mejor de RD, propietad de dos capitalinos, uno de ellos representante de una tendencia intra PRD, como tal vez sea lógico, no las tiene todas consigo: el alcance de la emisora donde origina es poco, el truck de participantes la mitad quiere el liderazgo, la mayoría hablando se monta sobre otros …no me gustaría que fracase, muchos colegas por su trabajo están recibiendo considerables suma$….pero ese intento no dura mucho…

@En la Comunicación Social de Santiago no es verdad hay un jefe que manda a todos

dos:Aunque el que sabemos del 29 luce para los politiqueros capitalinos que no saben nada de nada, como El Jefe de la Comunicacion en Santiago con el que en inicios hay que pactar de entrada para “dominicar” la comunicacion en Santiago, eso no es asi. Hay otros sub grupos mas reducidos, y una cantidad no cuantificada, de no alineados.

Lamento que Claro haya caido en esto, porque estimo un alto ejecutivo que me trata como si yo fuera gente: para una reciente actividad se margino mucha gente amiga de la empresa, a los que osaron expresar sorpresa por haber sido sacados de la lista de invitados, la excusa fue: Don Haime adecuo la lista. Imagino que tengo el honor de haber sido el primero que el Gran Thomas ordeno: sacame ese, esta escribiendo mucha zika en sus Minis sin lectores, desde que le estoy aplicando la pesada….

@

Los Caribes, Bonao Recibe Muchos Visitantes Distinguidos Hoy:

Si Dominicana contara con Ministro de Turismo, no el Adonis Itinerante García, acudiera al encuentro mundial de dealers de Carlitos Fuente. Serian gratuitos agentes de promoción de nuestra media isla invadida por Haití. Agradeceria de Ali, el Modolo o Paolo, una foto de cómo luce ahora el Museo a Ernest Hemigway, debe estar listo para inauguración. Que conste en acta que a mi se me permitió el honor de ser el primero en estrenar el bar con vino y cigarros, testigo es Dennis Lockward que Carlitos dijo poniéndome de primero en fila de invitados a ver los muebles que se instalaban: que mi hermano Walker sea el primero en libar aquí….

@Como persona que ama conoce a Florida, con una hija, me entere temprano del génesis hecho que dejo 17 muertos ayer allá, pero no me motivo a escribir. Pienso que la la formación de ex hombres drogados usados en el exterminio de etnias con fines petroleros, la permisividad escolar, uso intensivo de alucinógenos, reducción de condenas, falta de oportunidad laboral para veteranos, ha llevado ese gran país al estado de miedo actual….

Y lo malo es que en Dominicana vamos por el mismo camino: armas entrando facil con los que invaden nuestro territorio desde Haiti cada dia sin represion oficial, introduccion de drogas con los ilegales, que la llamada policía escolar solo acude a las escuelas cuando hay un muerto, falta de conserjes que puedan llamarse tales, manos atadas de orientadores escolares para expulsar revoltosos de los planteles, esta convietiendo el sistema escolar publico de RD en escuela de gangueros. Pronto veremos los resultados de ese cardo de cultivo.

WTG Sin que Leonel hiciera caso, por varias vias Fernando Capellan le mando al gobierno un listado de cosas a realizar desde el sector oficial, para recuperar zonas francas. Yo tenia el documento central pero lo extravie. En ningun momento el co lider del Grupo M planteo los prestamos graciosos sin garantia de los recipendiarios, sino del Banco de Reservas, que beneficiaron entre otros, no se si lo pidieron o les llego de sorpresa, a Chichio que ya no estaba en ese negocio, Micalo y el mismo Capellán.

Ah, y Jose Clase, pero devolvió hace mucho hasta el ultimo centavo del préstamo.

Si Peralta, que suena un poco por estos rumbos gracias haber aceitado algunos escribanos quiere que se apoye a Zona Franca, que lea el documento Capellan sobre el particular. Dudo que se haya hecho nada en favor del sector de marras…

SANTO DOMINGO.-El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, destacó el compromiso del Gobierno de continuar apoyando las zonas francas, por ser este sector un gran…

@Cuanta hombria y nobleza en un solo hombre ! The Independent on Twitter “Florida football coach dies after ‘shielding students from the shooter’ https://t.co/uyPnOUTCED TWITTER.COM

