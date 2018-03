1/Ejercito, PN, Justicia permitieron 3 años de estupro a a jovencita DN, hasta su su raptor guardia la mato

@Adonis Tavarez, Raso del Ejército, rapto una jovencita de 13 Adonis Tavarez. En Villa Duarte, Santo Domingo que mantenía consigo con turturas y amenazas, e incluso embarazo. Sus padres se querellaron, Las autoridad judicial exigió certificaciones tantas, que dio tiempo a que la asesinara el pasado 27 de Febrero.

@Se está destruyendo a buen ritmo el área infantil del Parque Central. Salvajismo de jovencitos con padres ídem, y falta de autoridad oficial y privada, a la que importa poco esa inversión publical, ya termino el tiempo del figureo.

@Como quien no quiere la cosa, hay un brote de influenza, sin que Salud Publica alerte, ya ha enviado unas 7 pesonas minimo a la tumba, cuenta una fuente entendida. “Gripe, catarro y resfriado común son sinónimos de una enfermedad respiratoria. Lainfluenza es otra enfermedad respiratoria más severa. Los virus respiratorios que causan el resfriado común o gripe son varios, como rhinovirus o adenovirus, se comportan de una manera semejante y no requieren de un cuidado” Como diferenciarlas? Los virus respiratorios que causan el resfriado común o gripe son varios, como rhinovirus o adenovirus, se comportan de una manera semejante y no requieren de un cuidado particular.

El virus de la influenza sí puede causar hospitalización y ser mortal si no se atiende a tiempo. Las hospitalizaciones por influenza son prevenibles, pues están disponibles la vacuna y el medicamento específico antiviral.

En un resfriado común, las molestias ceden a los tres días, en promedio, mientras que con la influenza la persona está en cama y los medicamentos convencionales no le funcionan.

En la influenza síntomas como la fiebre, dolor muscular, cansancio extremo y tos seca son más intensos que en-el-catarro.

En muchas clínicas ayer se juntaban familias para revisar enfermitos, y de doce salían 8 con influenza, analisis cuesta 1,200 y el seguro no lo cubre. Fellito Ortiz se sospecha esta agarrado por por influenza.

¿Cómo-se-que-puedo-tener-influenza?

Aunque es difícil establecer una distinción, la fiebre de más de 38.5 grados centígrados es un síntoma esencial para acudir inmediatamente al médico.

@Las muertes o heridas a mujeres por sus machos se da en todo el territorio nacional, sin que Santiago sea excepción. Todo lo privado y oficial por prevenirlo, es allante.

@A Hipólito se le olvido o reniega de todas las visitas que hizo a eventos con Danilo?

@Hasta lo mejor de hoy en La Información, su editorial, relava el vapuleado discurso de Danilo

Editorial

El Presidente en su discurso de rendición de cuentas, como su predecesor, se elevó por sobre la geografía nacional montado en un “dron” o un helicóptero, para observar las maravillas que ha ido dejando en las grandes ciudades y hasta en el campo su agenda de gobierno para el “progreso y…

http://lainformacion.com.do/opinion/editorial

