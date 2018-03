4/ Se va Marlboro de RD?

Annabelle Benoit, Gerente de Sabrass

Se va Phillips Morris de RD? Como calladamente comenzó su maridaje, Phillip Morris y E León Jimenes se separaron de una forma secreta pero tormentosa. Hasta el símbolo familiar le quitaron los gringos, los sacaron de las oficinas en Hoya del Caimito de forma ruda, sin el número de teléfono familiar siquiera. Fabricaban distribuían su veneno legal nicotina.

Ahora me entero de que P Morris no fabrica en Domininicana. Sus cigarrillos los fabrica La Aurora, de Guillermo y creo que Frankliyn León es accionista.

Hay algo que no entiendo: porque se desplaza el nombre del producto en la cajetilla, y se relega a un segundo casi oculto plano?

Diganmelo uds. genios (y socios en la radio) del mercadeo Junior McDougal, Fey Raposo…..