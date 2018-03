5/Trapean con Monchi Fadul

@Abinader PRM perdido en Haiti

Hay un Momento que gravita, acorde a la decisión que se tome, largamente sobre el futuro. Positivamente, o lo contrario.

Si cuando Candelier decide entrar a la política partidaria se centra en denunciar la inseguridad ciudadana del país que no tiene escolta asignada por el Palacio Nacional, hoy seria aliado importante de un partido grande. Se lo advertí desde que arranco, no me hizo caso.

Le dije en privado en los pasados comicios al líder del PRM Abinader, ponga a Can delier detrás de usted en las fotos, meta mensaje de que vendría con manos duras contra el pillaje y sus socios en el gobierno, prefirió traer un experto en criminalidad NY que no podía causar impacto aquí.

Uno de los problemas centrales que atentan contra el futuro del país lo es ahora la invasión haitiana, bomba de tiempo sobre la que alertamos hace cinco décadas mi maestro Román Franco Fondeur, y lo secunde desde que en aquella lejana época lo repetía casi cada día por su Minicosas de un Latidesorden: la guerra con Haití es inevitable.

Ahora que por compromisos con poderes foráneos el PLD recula para hacer una frontera divisoria, Abinader sale secundando que el infantilismo de apoyar la insensatez de Danilo, de que el problema se resuelve con mas guardias en la frontera inexistente. Para que se sumen al negocio de guardias y politicastros que permiten operar la red del útero y varones en bus a la luz del día?

El PLD va al 2020 nueva vez como poderosa maquinaria electoral. Si Abinader no toma el liderazgo de la lucha contra Haiti, otro se aprechara de su torpeza. El PLD lo intenta, pero puede hacer poco: si jodes contra la fusión, ciertos expedientes será usados. WTG

@W: La ADP siempre sacrificándose por la educación de los de abajo:

Aprueban paro de maestros por 48 horas en Santiago La Asociación Dominicana de Profesores -ADP- filial Santiago, aprobó un paro por 48 horas a partir de este lunes en rechazo de la aplicación de la ordenanza 24-17. De El Caribe

NOTA: Que el paro de labores es solo por hoy, dice la ADP, que esperan normalmente sus queridos nenes manana