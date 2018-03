Asaderos Pula se expande a Bavaro

Anthony Córdova, co propietario, llegando a Bávaro ayer, donde viajo en aprestos para expandir el asadero Pula,. Poseen dos en Santiago de los caballeros, exitosos desde la apertura.

@El Colmado Tejada, al Este del Centro León, atrae docenas de profesionales activos y retirados, entre ellos galenos famosos. Buenos quipes, cervezas realmente frias y cordial cajera siempre en jeans. Anoche deje caer quien preferían como sindico, a Fernando Rosa o la gobernadora Aura. La rica buenona y soltera dama lo derroto con creces.

@Pensando en sus candidaturas para el 2020, servidores públicos oficiales cantan loas a la mujer hoy, presentandolas seres superiores a Maria Santísima, pero en el gobierno hay pocas ministras, la mayoría en vainas sin importancia y cinco gobernadoras, función que muerto El Jefe, quedo sin funciones, como cosa decorativa. No hay política de estado para prevenir docenas sean anualmente muertas por sus machos.

Para Mariel Trinidad, sexy periodista de carita de ángel y gran cerebro, no importa la candidad de guardias que se manden a la frontera, eso no detendra el contrabando trafico de humanos “porque no hay real interés de detener su entrada ilegal a nuestro país”.

@Una buena forma de irse por la tangente: SANTIAGO.- El ministro de Interior y Policía, licenciado Carlos Amarante Baret, encabezó aquí el primero de tres encuentros concertados con más de dos mil residentes, dirigentes y miembros de organizaciones comunitarias en barrios de esta demarcación para discutir temas relacionados con la seguridad ciudadana y otros problemas que afectan a sus habitantes.

@Estos pundonorosos, honorables, serios, trabajadores, defensores populares, quieren que les suban astronómicamente el salario elevado que reciben por ir 4 voces por semana a cobrar en el Cabildo “SANTIAGO.- El ministro de Interior y Policía, licenciado Carlos Amarante Baret, encabezó aquí el primero de tres encuentros concertados con más de dos mil residentes, dirigentes y miembros de organizaciones comunitarias en barrios de esta demarcación para discutir temas relacionados con la seguridad ciudadana y otros problemas que afectan a sus habitantes.Durante la sección el pasado martes y donde estuvieron presentes 35 ediles, 32, aprobaron la solicitud de que se aplique la resolución que establece el aumento de forma escalonada de hasta un 60 por ciento. Solo tres votaron en contra, entre ellos dos del Partido Reformista y uno del PLD.

En el mes de julio del año 2016, la mayoría de los regidores de 41 que integran el Concejo Edilicio acordaron que a partir de la aprobación del presupuesto del 2017, el alcalde entrante, Abel Martínez devengaría la suma de 450 mil pesos, en vez de los 260 mil que gana ahora Gilberto Serulle.

La vice alcaldesa que tiene un salario de 110 mil, sería elevado a 230 mil y los 41 regidores que integran el Concejo Edilicio pasaría de 130 mil pasarían a 210 mil.

Para los empleados apenas aprobaron un 15 por ciento. La aprobación de aumento fue dejada de lado por la presente administración municipal, que no la ejecutó.

Sin embargo, durante la sección del pasado martes, nuevamente fue sometido el proyecto de aumento

DE SIMULADORES Y SIMULACROS

Pablito Aguilera no es experto en protección civil, pero tiene mejor criterio sobre ese quehacer, que Francisco Dominguez Brito, el Jefe del COE Méndez y la buenona rifera al por mayor Aura Toribio: un simulacro de situación de emergencia se hace después que existen planes y preparativos, para medir la reacción de los envueltos, ante una actividad.

Para que carajos se precisa un simulacro de terremoto en Santiago, donde no hay Defensa Civil real? Ni la mencionan en la promoción de un simulacro que hay en las próximas horas en esta ciudad, bajo el liderazgo de Francisco Domínguez Brito. Primera vez en el mundo que un ente ambientalista, es responsable de trabajos de control de emergencias. Pensara en el 2020?

De otra parte, el basurero de Tamboril, clausurado en los periódicos el 1 de Enero por Franciscoo Dominguez Brito, hoy es que esta lanzando humo del bueno

