14B/ Jesús Nunez, Anthony Cordova, Reyes Midas !!!!!!!!!!!!!!!

Se le acabo la gasolina a uno de los vehículos del simulacro de Dominguez Brito ji ji ji ji

@FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO TIENE UN FRACASO DE SIMULACRO EN POCOS MINUTOS, STGO Y PP

Por Walker Gonzalez

El Ministro del Ambiente invirtio la forma mundial de preparativos contra desastres: en otras latitudes se entrenan, dotan de equipos organismos y población, luego con simulacros se mide la capacidad de respuesta.

El Ministro del Ambiente tiene una simulación de terremoto desde 9 AM hoy miércoles 14 en Santigo y Puerto Plata, al que se han negado a participar bomberos de marras, así como gobernación de P Plata.

En ambas ciudades, hay precariedad absoluta de equipos y entrenamientos en bomberos y Defensa Civil, por lo que desde ya media hora antes del simulacro, se puede decir que si no es buscando beneficiarse en el 2020, FD Brito esta bien intencionado, pero su simulacro es crónica de un fracaso anunciado, solo intranquilizar parte del pueblo con sirenas y movimientos de allante que ojala no llegue a convertirse en accidente