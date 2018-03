15/ Dominguez Brito siembra el tabaco en Gurabo, por el cojollo

Espero que el director Regional de la policía se haya dado cuenta del desastre que hay en Santiago Pues a pesar de sirenas luces y bocinas no se pudo incorporar por debajo del elevado frente al Politécnico porque los carros del concho no le hicieron caso como no respetan ningún tipo de vehículo de emergencia tampoco respetaron al director Regional de la policía en el simulacro que hicieron en Santiago hoy Espero tomen nota y vamos a ver cómo educamos a los burrologos del carro de concho