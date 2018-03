15/ Columna de Walker, en Viernes

@Danilo ama los dominicans en NY, pero no les permite la traída de un revolver para que tenga su familia en su cada de RD, para defenderse de la PN y la delincuencia

@Cuantas mujeres estarían vivas si Danilo les concediera la traída de un revolver a cada dominican en USA, para que la familia se defendiera de ex parejas asesinas, policías y delincuentes?

@Cada general en retiro recibe de premio al cancelarlo, hombres escoltas y armas de calibres diversos. Danilo no autoriza los dominican yorks puedan traer un simple revolver a sus hogares aquí, para defenderse de machos asesinos, policías y delincuentes

@Con Candelier Presidente, si Haití no puede enviarnos criminales en vida para ser juzgados, enviémoselos pasados por AR-15 y no vuelven a joder a esta tierra sin frontera donde todo extranjero nos puede enzicar, impunemente

@Si Candelier se tira a la calle con un discurso anti delincuencia y por corte/ expulsión haitianos, cualquier partido grande tendría que pactar con él para garantizar el poder. Alguien me da su celular?

@Editorial, de La Información, por el capaz Enmmanuel Castillo:

El espectáculo de Pedernales no es el único ejemplo del descalabro de la autoridad y de la justicia en nuestro país. Los medios se han hecho eco a través de las redes de otros acontecimientos expresiones crudas del estado salvaje en el que estamos viviendo, y que se asocia con la corrupción,…

@Lo que no dijo el simulacro de Dominguez Brito:

Ayer cayó un cristiano en un hidrante próximo al Palacio de Justicia, DC, COE, 911, bomberos se declararon incompetentes para rescatarlo. Un buen samaritano, a manos peladas, lo saco, muerto, sin ayuda de nadie. De haber organismo de socorro real, se habría salvado? Mientras, la Defensa Civil y COE tienen altísima asignación anual de fondos, que sabrá el Diablo como lo emplean, en un país sin Cámara de Cuentas.

@Dice el Gobierno de la Tarde, que los santiagueros debiéramos detener la ilegal alza de sueldo de los regidores ante la que calla el Bello Abel. Por inconstitucional. Dudo que la exhortación prospere, los fondos de la Corporación Zona Franca, Salud Publica y Cabildo no tienen dolientes locales.

*El mismo general o coronel COE de la capital, y el de la DC Santiago, fueron dejados por Danilo en sus cargos con doble paga, después que dejaron ahogar centenares de seres en Rafey y aguas abajo cuando Olga….

@Comunitarios de Guazumal, Gurabo y otros puntos se reúnen mañana en el Club Mambuiche, 9 AM para hablar de ese muladar de cielo abierto, casi siempre encendido enfermando vecinos. Pérdida de tiempo para los asistentes, ya el dijo que Guazumal será claururado cuando se construyan vías para llevar esa basura a Rafey.

*Pero, el síndico de Tamboril firmo con una empresa carioca para transformar su basura en energía. A cual de ambos políticos le creo?

@Me encontré con Juan Bonilla anoche en Pula1, en Noche de Karaoke, como todos los jueves. Me gusta el vino allá, observando laborar la recepcionista de alabastro siempre vestida de luto…..me gustaría decirle maja, pero no sé el significado, me auxilian José Pablo Despradel o Ángel Pina? Entre canción y canción, se celebran los cumples. Un negocio familiar al que Pula2 n o le ha quitado publico…..

@La PN de Santiago apreso un estuprador de al menos 20 mujeres. Estan bien protegidas en esta aldea medioeval. Ninguna tenia cuchillo o “colin” a manos?

@De los beneficio$ que dejo a MUCI el Carnaval Popular Santiago, cuanto obligaron gobernadora y Bello Abel se destine para entrenamiento barrial en carnestolendas??????

