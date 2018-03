26/ Trujillo Presidente, Fernando Rosa Sindico 7.19

*Mientras el Ministro Ambiente se toma fotos, se vende carbón vegetal made in RD, cerca de Guazumal, Hospedaje Yaque y un Super Mercado de Santiago….

*Dos muertos hoy lunes santo, accidente tránsito en La Isabela

*Santiago debe ser revisado? Primero, Abelito dicen que es un líder con gran apoyo popular, ahora santiagueros que lucen decentes, no comprados con beeper y quinientones, caminan con un Trujillo que quiere a sacrificarse como sus antepasados, por la patria. Solo nos falta Fernando Rosa como alcalde.

Video de Trujillo: https://www.facebook.com/YIPETA/videos/1643201429091600/

QUEBRO LA MAS VIEJA Y FAMOSA FABRICA DE PISTOLAS EN USA: Remington, the U.S.’s oldest gunmaker, just filed for bankruptcy

*Con el dólar al 50X 1, los pobres de RD no tienen acceso a comida decente cada día y medicinas. Danilo entrega cada mes del fisco, 200 millones a un INESPRE virtualmente cerrado, no da ni para importaciones masivas de granos/leche en polvo, para madres solteras vía iglesias, sin la católica. Supuestamente el mandatario no sabe, ni le dice la de Salud, que a los tres años sin las proteínas de lugar, ya el cerebro no se desarrolla. Y no me hable de la tarjeticas pendejas de ayudas PLD a los hogares, la inflación sube tanto que eso no da ni para chuflays

*Ud es patriota-nacionalista de zika, si no demanda de Danilo ordene la creación de una fronteraReal nos divida de Haití. Dijo la insobornable periodista Mariel Trinidad Jiménez, que los vecinos siguen entrando igualito que antes de la fanfarria nuevos guardias, drones y satélite

*Enrique Antonio Peña Tavarez: Damas y caballeros yo creía que aprobar todas las asignaturas y luego preparar tesis o monográfico otorgaba a los estudiantes el derecho de graduarse en cualquier universidad del país.

Ahora con este invento aplicado hace bastante tiempo en los centros educativos llamado derecho de graduación, y que junto a la odiosa reinscripción no son más que dos estafas más en el negocio de la educación. A los centros educativos sólo les falta poner las famosas dos palabras que todos conocemos en las facturas y pagarés de las instituciones financieras y empresas privadas que se llama “” otros gastos o gastos por servicio “, que nunca sabemos que significa y que ninguna autoridad nos ayuda a reclamar.

Gracias Señor por haberme permitido regresar y haber usado a Alberto Zayas y César Suárez Jr. como instrumentos de tu voluntad.

Disfruten de mi opening Premios Soberano 2018.

