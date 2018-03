27/ Walker recomienda abandonar SFM en estampida!

*Yo recomiendo a los anti sociales de SFM que se muden, o se busquen alguna forma de ganarse la comida y la droga legal, para evitar ir a prisión: la ciudad esta bajo el control de dos servidores públicos que no cojen corte, inflexibles contra el delito, que no tienen precio para dejar de cumplir con su deber haciendose de la vista gorda, ni temen a hombres nacidos de una mujer: Regis Reyes Procurador Fiscal y comandante policial Jose Acosta José Acosta Castellanos, con el que todo macorisano decente debe colaborar en el combate al delito….

*Lo dije desde que se encubrió el asesinato del empleado de Centro Lux a cargo de los hijos del cónsul PLD y las exhortaciones diarias de dos comentaristas de noticias locales, exhortando a la población a golpear posibles delincuentes, traería malas consecuencias: dos residentes en Cabuya La Vega contrataron 2 anti sociales para asaltar matar un comerciante, luego formaron una turba en la que formaron parte para ultimar los dos pillos en cuestión, seguro para borrar huellas. Recuerdan? uno de los ladrones-sicarios-asesinos fue quemado despues de ambos ser muertos linchados….yo WTG me resisto a poner esas acciones de degenerados mentales en mi webs, pero no se si alguna vez decida meterme en la moda para no perder lectores. O me quedo con los que tengo a los cuales eso no les atrae?

*Miles de personas con celulares, algunos de ellos profesionales universitarios, están adictos a ver videos violentos en sus celulares, sobretodo los ocurridos en estos últimos días en el Cibao. En un país de verdad yo pienso que se estudiaría, podría insensibilizar ante los productos de la criminalidad, aumentar la sangre que corre en nuestros barrios. Es cierto que en un adulto no se puede controlar, pero se podría sugerir a los padres lo controlen en los menores…..

