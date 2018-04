5/ RD tiene militares para crear frontera, se vio ayer. Por que no se hace?

*Mariel Trinidad Fernandez, periodista bella honesta, le pide al General Jose Acosta disponga cese apresamientos indiscriminados jóvenes que entran o salen a laborar o estudiar desde Cienfuegos, porque no toda la juventud del sector es anti social. Le exhorta ademas agilizar sus oficiales saquen de circulación los mismos pillos que roban cada día en las mas importantes arterias, cerca de Claro, La Unión, Hache y otros puntos.

*WTG RD tiene militares para crear frontera, se vio ayer. Por que no se hace? Vi ayer el retiro a la capital del equipo militar que vino a desfilar en honor a Danilo, desde Pula2. Hacía tiempo no ponía mi vista en esos vehículos de guerra RD. Me luce se han adquirido en los últimos tiempos se han adquiridos nuevos, y que estratégicamente ubicado, personal y vehículos, podrían servir para crear una frontera terrestre que detenga la permanente invasión pacifica haitiana.

Con una frontera real, habría que ayudar y exigirlo también a las grandes potencias, ayudar a los haitianos que están muriendo de hambre y enfermedad…pero de aquel lado del Masacre. Admitir aquí con real documentación, solo los que vengan a estudiar o con contrato de trabajo.

Los militares de puesto en la frontera debiera exigírseles que cobren un poco más por el paso nocturno hacia nuestro país, pero que presenten cartilla de vacunación, o seguirán trayendo enfermedades que hasta en África fueron erradicadas.

Realmente que es lo que impide que la cúpula del PLD y Danilo estén permitiendo la fusión en la praxis que se consolida cada día con esas hordas que se pasan a RD?

NO HAY DUDAS, el parque vehicular mayor y más moderno, lo tiene Obras Publicas, que cuenta con su propio equipo armado. Igual que Interior y Policía, Amet y algún otro que se me escape. Sin coordinación ni enlazadas por radio. Dispersión de recursos, falta de efectividad en control de la delincuencia.

Cuando falta para que la bella mujer jefa de transporte, se me olvido el nombre de ese ente, este es el gobierno que más instituciones crea por mes, tenga su propio cuerpo armado por cumplimiento ley tránsito.

*NO SE PORQUE ASOMBRA QUE SE OBLIGARA A EMPLEADOS PUBLICOS, y en barrios se repartieran de a 300 pesos a los que quisieran acudir, si era en Honor del Presidente, en tiempos de pre campana, (palito encima de la n) electoral como estamos ahora. Hay que dar sensación de apoyo popular

*Félix Manuel Hernández dice que fue apresado en Navarrete por efectivos DICRIM PN mientras se preparaba para irse a estudiar en INFOTEP, policías que le torturaron, no había fiscal en el apresamiento, duro 24 horas detenido. Todo porque una mujer dijo que su moto se usó para el despojo de una motocicleta. Dice se querellara en la Justicia. Si así pasaron los hechos, hay Asuntos Internos en PN que prevenga estos abusos. Hay Fiscalía en Navarrete? No parece, permiten allanamientos apresamientos sin su presencia, que termino este caso en tortura cuartelaría.

El Mejor Amigo del Humano

