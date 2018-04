6/Mueren dos conocidos santiagueros

Se reunió anoche el Comité de Apoyo de FBook al general José Acosta, en la residencia de la Presidenta de la Lic. Carla E. Peguero.

Yo no creo que podre almorzar hoy, y tengo la cabeza dando vueltas con el estomado cual caldera: la dama tenía una camarero que no dejaba nunca faltara vino en la mesa y platos de la madre patria.

Me encontré con mi apreciado Bern Cruzi a quien hace mucho no veía, aparte de informativo ahora poseedor de criaderos de orquídeas. Confio lleguen pronto las fotos del encuentro, mandadas tomar por la abogada Peguero.