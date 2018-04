9 PN Cienfuego sigue extorsionando, denuncian supuestas victimas

*Normas para prevenir el delito y como reaccionar ante el apresamiento ilegal de un policia, publicado como servicio publico de http://cibao.news http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/un_hogar/contenido/fasciculos/epv13/epv13_06.htm …

*Costa del Ambar.- Espanol es buscado para investigarle por muerte de su pareja dominicana, aparecio en cisterna, dejando en orfandad nena de 24 meses

*Joven murió en atraco a negocio anoche neogio La Vega, no se sabe aun en que circunstancias

*Este país se está auto suicidando, aparte de cigarros y cigarrillos criollos, estamos siendo bombardeados con nicotina de contrabando. Hay Ministro de Salud en RD?

*Alguien le ofrece venderle vivienda detrás de Don Lindo? Busque ayuda técnica, vea el grosor tubos cloaca, andan las hace fecales al pecho en las vías. Como vivirán sus moradores?

*Policía Cienfuegos sigue activa: tremenda tortura a dos mecánicos que la patrulla sorprendió sin seguro de moto. WTG esto no puede seguir pasando en una Jefatura de José Acosta.

*José Antonio Rodríguez fue muerto anoche en balacera El Ciruelio, mientras llegaba de laborar. No se sabe si era enfrentamiento entre narcos y policías, pues se dice que hay agentes heridos. Momentos antes había finalizado el carnaval del barrio

*Abuelo murió en SFM Macoris luego de entrarse de que su nieto, evangélico, había sido muerto en un atraco. WTG SFM, tierra de nadie, entre a su propio riesgo.

Sidosas del Reyno Unido tambien han sido golpeadas,

Over half of women with HIV in the UK have experienced violence.

https://www.indy100.com/article/over-half-of-women-hiv-aids-uk-experienced-violence-terrence-higgins-trust-8295671

*Un joven mato estudiante en Estación Servicio al Automóvil, en Cabarete. Buena destrucción turística

*Moradores Monterico cierran hoy avenida Principal, en demanda de que el Cabildo cierre hoyo de cuatro metros de profundidad, donde se han producido varios accidentes

*Aumentar la generación eléctrica, rescatar los muelles de cargas y mejorar las vías de comunicación terrestre que enlazan esta provincia con la Costa Norte del país son los principales desafíos que tiene el Gobierno en el Cibao a juicio de los dirigentes de instituciones empresariales y de desarrollo de aquí.

Juan Carlos Ortiz, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES), y Marco Cabral, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, entienden que esos temas y otros son vitales para continuar el proceso de desarrollo de la Región Norte.

“Necesitamos la terminación de la carretera Navarrete-Puerto Plata para mejorar la comunicación terrestre con la Costa Norte”, argumentó Ortiz.

Considera necesario mejorar los puertos de carga de Manzanillo y Puerto Plata.

“Para el bien común esas son algunas de las demandas que tenemos todas las entidades empresariales y las instituciones de desarrollo de Santiago”, comentó Ortiz.

De su lado, Cabral lamentó que Puerto Plata no tenga un puerto eficiente. de DL

*Vea foto de la distancia del rio Camu a que mando construir el Ministro Peralta, en La Vega, en https://www.diariolibre.com/noticias/diputado-advierte-sobre-el-rio-camu-BI9578535

*