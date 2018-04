17/ Abelito, regalo de coches tirados por humanos

*Policía desvalija joven NY vino de vacaciones a Tamboril, tierra de nadie

Un joven de Tamboril llego de NY feliz a su tierra, a vacacionar con ocho mil y pico de dólares. Error, venía a una tierra sin autoridad, debio comprar una credic card pre paga antes de abordar.

En el municipio vecino paseaba en una jeepeta, sin saber la existencia de un ser recién aparecido en el país: pasola con conductor sin licencia.

Impacto una cosa de esas, pero decidieron arreglarse, es decir, pagar supuestos daños al raro animal de dos ruedas, y el que se le monta encima.

Pero, aquí que llega un patrullero policial, sin averiguar qué pasa, le entrar a culatazos al visitante de NY

A los Feisbu que apoyan a José Acosta, le revisan e incautan los dólares. A mucho rogar, retornaron dos mil y algo. En otro general no me sorprendería, pero en una gestión de José Acosta, yo no creo el dinero se pierda. Y sanción a los rambos de Tamboril que no se dedican a prevenir la delincuencia.

Quiere ir a vacacionar a Tamboril? A su propio riesgo! Aparte de que la delincuencia civil está sin control. O civiles conexos con uniformes, uno nunca sabe.

Profano como soy en asuntos policiales, pienso que el general Acosta, que no ha tenido tiempo para invitarme a un café, está dedicando mucho tiempo en combatir la delincuencia interna, eso le roba tiempo para golpear la callejera.

El Caribe publica hoy: Comerciantes, juntas vecinos y choferes afirman “delincuencia se apodera de Tamboril “

Abelito quiere caballos sean torturados de nuevo en el Monumento

Abelito ha presionado para que la Procuradora del Ambiente en Santiago retorno los caballos incautados a cocheros del Monumento.

Pienso, que si el ama tanto estos animales de dos patas votantes, debiera regalarles coches tirados por ellos mismos. Los estudiantes de Coconut Grove zona turística de Fl no son seres humanos inferiores, casi todos/as estudiantes universitarias, no seres humanos de inferior calidad a los animales monumentales de dos patas.

Cundo el cochero podría hacer rápidos esos coches especiales jalados por humanos, eso tiene un nombre en Asi, lo olvide pero buscare, que es sistema usual tradicional de transporte. Te animas dios venido de otra galaxia Martinez? Cundo tiene su taller un poco al Norte de donde se crio Tirso Arjona, calle Chimi Jose Pollo.

*WG Abelito, siempre Abelito: bello semi dios nacido hombre, esto es obra tuya?

*La Policía Nacional fue apoderada de una querella de la familia de un chofer de un minibús que alega que éste fue secuestrado en Haití. Se trata de Kairon Antonio Peralta, quien de acuerdo a la denuncia salió para el vecino país el 11 de abril a buscar unos misioneros y a la fecha no ha retornado a RD, y el propietario ha recibido demandan alta en dolares para devolver bus y chofer. De El Caribe

*WTG No hay que ser adivino para saberse que este senor no pagara por estas indelicadezas en Najayo, debe estar bien pegado con Palacio para dejarle en ese desorden tanto tiempo y cerca de ocho mil millones fondos publicos….La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) invirtió más de tres mil millones de pesos, de agosto de 2012 a octubre de 2017, en pagos a “suplidores” sin la evidencia de contratos, determinó la Cámara de Cuentas en la auditoría ordenada por la Procuraduría General de la República como parte de las investigaciones sobre el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.

*WTG Esto se esta poniendo cabro, pero el general como que solo precisa la colaboracion de Licey, no de otros puntos o sectores de la ciudad. Es derecho que le asiste….SANTIAGO.Representantes de 13 asociaciones de comerciantes detallistas de esta ciudad, el Cibao Central y la Línea Noroeste denunciaron que sus miembros viven permanentemente con ansiedad y desesperados por la ola delictiva, que afirman no los deja trabajar con tranquilidad. Tomado de La Informacion

Anuncios