20/Ladrón asalto a Piera Banks se salvo en tablitas

Piera Banks: Jueves 2:20 pm, me estaciono frente al parqueo del edificio donde vive un amigo, iba a tomar un café. Recojo los tereques: celular, llaves, etc y los pongo en la cartera, la cierro. Apago el vehículo y me bajo. Estoy apenas a 5 pasos de la peatonal que da acceso al parqueo, la visión periférica registra un motor que viene bajando, me doy cuenta de que cambia de carril, se dirige hacia donde me encuentro. Me quito la cartera del hombro y le doy un solo aventón por encima de la verja del portón, ya el tipo está casi encima de mí, grité el nombre de mi amigo agregando que me van a atracar, el motorizado se detiene y me dice que entre a buscar la cartera mientras se lleva la mano al jacket que tenía puesto.

Mi amigo sale y le grita, salen otras personas de una casa del frente y yo entro a millón al parqueo.

No vi nada, el atracador llevaba un casco como el de los power rangers que le cubria toda la cabeza, solo le vi las manos. Era un hombre de tez negra y de contextura delgada.

Todo esto pasó en segundos ¡segundos! A plena luz del mediodía, con toda la desfachatez del mundo. Supe que es lo normal, que las estadísticas son escandalosas, que es el pan nuestro de cada día y me enteré también, de que acababa de nacer en ese momento, porque al lanzar la cartera me había ganado un tiro, porque disparan por rabia, ante un robo frustrado. No era mi día. Ojalá, cosa que deseo desde lo más profundo de mi alma, que un día de éstos elijan con exclusividad de operaciones zonas como Los Cacicazgos, Naco, etc exactamente donde residen los hijueputas que nos gobiernan, ellos, sus compañeros de labor, saben muy bien dónde viven.

