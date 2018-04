24 Mario Arturo Fernandez, Tony Rodriguez, WTG desconcertados con Presencia Danilo en Evento UTESA

*WTG: Admito que me equivoque con la Carretera Luperón: la última vez que anduve por ella con unas amigas tras frituras, pensé que ya yo era viable, reparable, que había que dejarla a su suerte, se destruyera. Pero, Acero Estrella la recién termino de reparar, y entendidos que la han recorrido dicen que luce ya no volverá a dañarse, se previó que la lluvia no provoque mas derrumbes.

*Trinidad and Tobago: deporta a 82 venezolanos. ACNUR se enoja. ¿Vendrán a Rep Dom? http://www.unhcr.org/news/press/2018/4/5addb65d4/unhcr-regret-deportations-venezuelans-trinidad-tobago.html …https://www.trinidadexpress.com/news/local/gov-t-no-venezuelans-were-forced-to-leave-t-t/article_ef52e3de-4701-11e8-b8c9-f3684d2bd65f.html …

*WTG Después de mí, Mario Arturo Fernández se sorprendió de que Danilo acudiera a la apertura de un centro de convenciones de que fue despojado el estado, para Hipólito regalárselo como propio a PRIAMO, o prestárselo por un siglo, para el caso es lo mismo, UTESA no lo devolverá nunca ganándose unos miles de millones con exigua inversión.

*El Movimiento Verde pro sanción a la corrupción al robo estatal, esta reviviendo, eso esta bien.

*Al hijo de Guido Rigio en verdad le apasiona el negocio de rentar fusiles para ping ball, ya lo monto de nuevo, ahora al Oeste de Pula1.

Walker, tus amigos han indicado que les gustan tus publicaciones 250 000 veces Eso quiere decir que has hecho sonreír a alguien 250 000 veces. *SECUESTRO EN HAITÍ SIN PIES NI CABEZA Robert Cabral: No. No es como el diga, pero tampoco que le quieran meter “autosecuestro”. Aqui, a quien hay que investigar es a otros. Y que expliquen, porque un funcionario haitiano lo interrogo, insinuosamente, en Dajabon, en nuestro territorio, dentro de cuartel militar. Para que fuera creible, tenia que ser un cadaver. Razon de Estado!!!! Tony Rodriguez: La foto que le ha restado impacto a las inauguraciones del Jardín Botánico y del Centro de Convenciones de Santiago. ¿Pura coincidencia? ‏: El Senado de la República convocó a una licitación pública nacional para la adquisición de 16 vehículos de motor; camionetas y jeepetas, que serán adquiridos con fondos propios. Las jeepetas y camionetas serán ¿ Abiertas o Cerradas ? WTG: Hipolito, que le entrego a Priamo como si fuera propio el Centro de Convenciones en Santiago, opositor al gobierno de Medina? ja< ja ja ja ja ja tendremos PLD hasta el 2,800 Ministerio de Obras Públicas RD ‏ MOPCRD: Al participar ambos en la inauguración del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana en Santiago. Propiedad de Priamo Rodríguez, fundador y canciller de UTESA (en la foto a la derecha), Danilo Medina e Hipólito Mejía compartieron con alegría y amistad. #MOPCRD #Santiago ‏ : “La oposición política por la que propugnamos tiene que denunciar y enfrentar, la actual institucionalidad corrompida, a los falsos representantes de la ciudadanía en los poderes públicos, en fin, esta democracia de mentiras.” Artículo de Guillermo Moreno https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/el-camino-hacia-la-oposicion-politica-FM9691061 *El Garrochero que le dicen El Gallo, con profesion cobrar en todos los negocios, dice que no hace fila en el Reservas, por ser funcionari0 oficial, cuenta usuario de Face Book: https://www.facebook.com/khrizlethal/posts/10156380012842311?notif_id=1524529160944557¬if_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Anuncios