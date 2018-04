28/ La cyber columna de Walker en Sabado

Mi gente estoy pasando por un momento difícil, nada que no se pueda resolver pero esta ahí, la verdad siempre sale a flote, el karma es justo, estoy firme y seguiré firme, gracias a las personas que nos han llamado a darnos su apoyo, estoy con Dios que es mi fortaleza hago esto público aunque no acostumbro sacar problemas a flote de verdad esto lo amerita, sé que muchos saben a lo que me refiero, lo que más me preocupa es mi hijo que es el que puede ser perjudicado pero con Dios como les digo saldré adelante. Esposo mío estoy contigo y nunca te dejaré solo esto es de los dos y lo vamos a afrontar. Son 20 años juntos y estaremos hasta la eternidad. Señores mil gracias

🙏