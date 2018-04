29 La Columna de Walker, en Domingo

Hoy, estando en COLINAS MALL, de Santiago, me dice un representante de ALTICE: Señor, por qué no cambia su chip de ORANGE para ALTICE? Le sale gratis y su red celular le va a trabajar mejor, algo incrédulo, le pregunté: Que tiempo me toma este proceso? Me responde: Máximo 15 minutos…. Ahí comenzó mi odisea, tengo mi número y el de mi hijo a mi nombre. Cuando me entregan mi equipo recibo una llamada, CÁSPITA!!! Mi hijo reclamando que le tumbaron su número, tal cual me devuel

vo y le explico al Representante, el cual procede a buscar mi antiguo chip que había Tirado a la basura. De NO COSTO tuve que pagar $75.00 por el chip, más dos veces el parqueo de Colinas Mall, y llevarle el chip nuevo a mi hijo. Finalmente por error en el procedimiento del representante de ALTICE debo volver hoy por mi nuevo chip, ya que no se pude hacer ayer, por normas de dicha compañía. YO SOY ALTICE, porque estoy atado a un amañado contrato, espero cumplir y me cambio de proveedora.