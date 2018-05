2/Extranjero trajo de Sosua a Stgo. 3 menores para sexo., encontraron 2

*Comunidad de Cienfuegos rescato sin ayuda del cuartel PN, rescato 4 nenitas que serían llevadas de paseo a Bávaro, por un jeepetudo.

*WTG Me gustaría una alianza con China Comunista RD, para expulsar los haitianos, si Abinader y Danilo pierden, seria mas fácil la lucha

*Un extranjero ya apresado y encerrado hasta causa en Santiago, rento tres jovencitas menores de edad para turismo sexual en Ciudad Caballeros, ya fueron recuperadas dos.

*Formosa ha mostrado mas dignidad ante el rompimiento unilaterial de relaciones diplomáticos con ellos, que ha hecho RD, que nosotros con Haití en las ultimas décadas.

*Los gobiernos dominicanos están acostumbrados a tirar para arriba los prestamos internacionales sin invertir en obras reproductivas, solo interesados en la canción de Comisiones, Comisione$, debieran aprender con los chinos comunistas. Esos no juegan con sus capitales, no creamos nos nos ha caído un mana celestial que ya salvo la patria de Duarte.

*Todos los países nos han han dejado los ciudadanos dominicanos solos ante la invasión haitiana en el marco de un gobierno PLD que no les importa. Oh Ala que los chinos de Pekin inviertan mucho$ en RD y cuiden sus intereses para que no se pongan en peligro con un desorden mayúsculo expulsión popular de extranjeros ilegales en RD.

Neumólogos preocupados por asma y tuberculosis

Foto de El Caribe. Sugerirán estos especialistas a los que Abelito mando apagar la amplificación mientras hacían labor educativa, que voten por el dios hombre Abelito?

WTG La idea de grandeza personal de Abelito le sigue metiendo en mas problemas cada día. Eso de prohibir el acto educativo de NEUMONORTE después que tenia permiso del Gobernador Monumento, no tiene madre, agripino ni maestra. Se ha ganado unos enemigos de cuidado el hijo de los dioses Martinez, los neumologos de Santiago, de excelente imagen y buenas relaciones locales- foráneas.

*Danilo dice los chinos no compraron Dominicana: “El único compromiso que RD le pidió a China era que los estudiantes que tenemos becados en Taiwán, China los recibiera también en condición de becados y reconociera las calificaciones de las materias que ya habían aprobado, único compromiso que tenemos con China. No hay más”. DM

