3/Neurocirujano Piky Peguero sigue nuevecito

Piky Peguero, neurocirujano, se puso los guantes de nuevo en quirófano Corominas, y salió triunfante. Un hermano del fundador del Plaza Las Bromelias, Goby Dominguez, hace un mes se dio un golpe en la cabeza, pero no le presto atención. Se estaciono sangre en el cerebro y unas cuatro semanas después no se podía levantarse de su cama y con semi parálisis en un brazo.

Peguero lo opero del corazón hace unos años y el accidentado pidió que el mismo galeno de marras volviera a intervenirlo. Tiene Domínguez una hija en USA que es doctora y condujo larga distancia allá y aquí para estar a tiempo antes de la operación, lo que logro y le pregunto un día antes, y le pregunto al progenitor: en verdad no quieres otro médico joven sino a Piky? El papa insistió, y ella dijo: sea, te ponemos en sus manos.

Peguero había dicho que podía toma entre dos y ocho horas la operación, pasadas tres, salió del quirófano.

Su convalecencia es satisfactoria. No sé su nombre, pero todo el santiaguero que conoció su hermano, Goby, lo aprecio y respeto como santiaguero de honor, afable. N o estoy esguro, pero me parece que Gegory Domínguez un joven en NY amigo del cirujano en Bávaro ex amigo mio Luis López Tallaj, es de esa familia.

*Danilo quebro este pais, cosa que inicio Leonel para elegir en el génesis a Danilo. Las relaciones con los chinos comunistas es una posible tabla de salvacion al salvese quien pueda y Haiti se de el gustazo con simpatia de los gringos, de anexarse la parte de Duarte de la isla.

*

*Yo quiero que Danilo nombre un tal Serrano Ministro de Medio Ambiente, a ver si todo la isla se vuelve desierto y nos jodamos todos, menos el CP del PLD que se pueden llevar hasta las queridas/dos a Fl

WTG Pueden ponerle carnet de la ONU a todo haitiaino hasta en el ano, siempre y cuando eso no tenga valor alguno para el entreguista gobierno de la cúpula del PLD y Danilo: Unión Europea tiene en agenda propuesta de proyecto carnetización en la frontera Haití-RD; anuncian actividades por Día de Europa. De El Nacional

*DOS PN ERAN PARTE BANDA ASALTANTES El sargento Confesor Pérez Pérez, el raso Reynaldo Medina Cuevas y José Luis de la Rosa Hidalgo, se desplazaban en un carro Hyundai Sonata gris, placa de exhibición X352987, de las mismas características del utilizado para escapar durante el asalto a la banca de loterías El Faraón 343, en ese municipio.

En el interior del vehículo fueron encontrados 28 mil pesos en efectivo, 4 dólares y las armas de reglamento de los agentes detenidos quienes residen en Barahona y Neyba. También fueron ocupados varios celulares y al civil quien reside en Salcedo la pistola Ekol Dicle con cinco capsulas y sin papeles.

*Consultor Juririco del Palacio, santiaguero Flavio Dario Espinal defendió la forma en que se manejó el anuncio del rompimiento con Taiwán y el inicio de las relaciones diplomáticas con China Popular tras resaltar que coincidió con un día feriado y la visita de la delegación dominicana en China que integraba el canciller Miguel Vargas Maldonado y el ministro administrativo José Ramón Peralta.

‏ :¿Cuáles son las verdaderas razones que impulsan al presidente Danilo Medina con los de las primarias abiertas? obviamente que el miedo a dejar el poder (muchas diabluras que ocultar) ¿por qué jugar al caos? ¿o acaso ese es el plan B? “el caos y me quedo”

*

A poco mas de un mes para el vencimiento del plazo al Procurador @ JeanARodriguezS para la presentación de la acusación a los imputados por los sobornos de Odebrecht, exigimos respeto al país y, un expediente completo, con pruebas y sobrevaluaciones, para una verdadera justicia.

Anuncios