4/ General Jose Acosta margina a Walker y webers redes sociales

*Dicen que la Directora Regional de Salud Norte es protegida de Monchi Rodriguez y prima de Danilo. Sera verdad?

*Como parte de los acuerdos entre enviados de Danny a Pekin y los chinos, el estado dominicano les entregara el Puerto de Manzanillo para sus susper mega tanqueros de carga que vengan a El Caribe, y se contempla construir una terminal de buques pasajeros. Los Viccini han quedado enganchados con miles de tareas que habían comprado en la zona, por si Manzanillo llegara a ser operado por Miki Lama, que lo perdió por agallu, su comesolismo llego al nivel de no proponer a Manuel Estrella en el ente de dirección, pese a que estaba presente cuando se escogio. Vicini siempre vivio de espaldas al Cibao, pero ahora tienen negocios en sociedad con Micalo y tienen o tenian inversion en el complejo sistema de propiedad de Ferretería Bellon, donde la norma es ejercer el tumbao.

*POR QUE RENUNCIO FRANCISCO? Quitando la encargada escuela forestal de Jaraba, Dayano, Serrano y Domingo Rodriguez, Francisco Dominguez Brito tenia una forma correcta de verderse como político a nivel nacional, haciendo un trabajo real en defensa de la naturaleza.

Pero, de buenas a primeras, como precipitado, anuncia la renuncia de Ambiente.

No lo entendía, y así lo escribí. Me rompía la cabeza para alcanzar a comprender la jugada. Ayer me reuní en privado con un alto alto que lleve a conocer Pula, de Palacio. Ahora si entiendo, encaja, tiene sentido, porque renuncio Francisco. Tiene mucha lógica lo que se me filtro.

En la Procuraduría laboraba un man que….WTG: ojo, lectores, no me llamen al celular ni pregunten por aquí, no me refiero más a este caso.

*Asesinaron a tiros entrada a Tamboril por la Circunvala. Norte un joven, para despojarle de su motor. Tierra de Nadie! Entre a ese Municipio a su propio riesgo

*Pobres sin dolientes, apellidos ni condición humana, están pasando lo innarrable en el ex hospital IDSS de Stgo. donde no hay agua apta para hemodiálisis. Re resuelve con $300 mil. Saludos Directora Norte de Salud Publica prima de Danilo y Monchi Rodriguez

*Mensajero de Corominas, Juan Torres Rodríguez, que salió hacer un depósito, fue raptado en el casco urbano de Stgo. Y apareció deambulando, sucio y confundido en Dajabom.

*Raúl Martínez: La agresión verificada hoy a @deyanlopez no debe quedar impune. Quien emplea violencia contra un periodista asalta al corazón mismo de la democracia. WTG escucharon, supuestas organizaciones para defensa de periodistas?

*Sigue como tema central entre los pensantes de RD, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y RD, según Alvaro Arvelo, al que solo se oponen unas cinco ratas por llevar la contraria.

* ‏ : Buenos días, arriba, “alevántense” 6 diputados del PRM no resistieron el cañonazo del danilismo y se ausentaron de la sesión de ayer estando en el edificio. El PLD divide hasta a la santísima trinidad.

*Walker Gonzalez: Ni por cortesia piden permiso a Daniloo para darle cedulas a los haitianos ilegales en RD, la de ellos por venir de la ONU valdra mas que la de nosotros en la patria de Duarte….

(Video) Unión Europea tiene en agenda propuesta de proyecto carnetización en la frontera Haití-RD; anuncian actividades por Día de Europa

Me gusta; 3Camelia Michel Díaz, Flor Vargas Caba y Jose Madera

Camelia Michel Díaz Mierda-gobierno.

Danny Adonay: Mientras que este gobierno no se respete pasaran cosas más extrañas,,,el presidente hace mucho que esta provocando un levantamiento social para encubrir a sus funcionarios y aliados,,a El no le importa el país.

* GANADERIA DE AGRICULTURA Y ASESINATO CABALLOS REALIZARON EN EL BASURERO

Yo me canse de sugerir a los amantes de las mascotas sin duenos locales, que nos federaramos cada quien conservando su independencia si era necesario, para actuar juntos en casos como el del sacrificio en forma asquerosa por parte del Departamento de Ganaderia, de Agricultura local. Por eso me es sustraido al tema, pero dejemonos de vainas, esas fotos de donde fueron sacrificados en el basurero indica al mundo el caracter de indolentes, los santiagueros actuales.

Ganaderia, que nunca fue a vigilar la salud de esos equinos tiraban de los coches, no tienen calidad para hablar ninguna mierda de auto justificacion a como fueron eliminados, cual basura, en el basurero de Rafey.

Tal vez me anime hacer una investigacion entre profesionales capaces y de respeto si esa enfermedad tiene cura no.

Lo que no tiene discusion es que actuaron en forma de desalmados como los asesinaron, que si era obligatorio, sus cuerpos no debieroon dejarse al aire libre y pasto de alimanas y fotos de celulares.

Para Leila Roldan , escrito por WTG

*WTG: A mi amigo egresado PUCMM Domingo R. le sorprende desagrada supuesto agravio del general Acosta a mi persona WG: Colega tanta coba que usted le dio Acosta

Y veo que ni coro le hace a usted

Hasta a una manifestación fui al monumento

Y veo que son otros los que van a su despacho etc

Me da pena con usted….

De Walker a Domingo: Defiendo, apoyo el accionar del Jefe Acosta en la PN no para que me lo reconozca, sino por lo que beneficia al país. Bombos, auto cobas y búsquedas de notoriedad se deja para la pequeña burguesía trepadora Plan Estratégico. Es derecho que asiste a José reunirse con quien considere. Respetémoselo. Si no desea que masivamente, los de las redes sociales podemos colaborar con la PN, individualmente, en la forma y posibilidades de cada quien

*La mujer gobernadora de Santiago nacida en Dajabom sabe contar con números y lotería refugio de dominicanos analfabetas que quieren mejorar su miserable condición de existencia. De lo que debe olvidarse es de la sindicatura de Santiago, las alturas se decidieron por otra santiaguera, a la que ya le entregaron dos herramienta$ de poder para gastos. Se jodio el candidato de Abel, Fernando Rosa, aspirante. Que bueno!

Mientras pasan los días y Rosa coje gusto con la idea de ser sindico, aumenta la publicidad de del FONPER en la radio local. Eso sera legal, pero no moral, es usar fondos estatales para la promoción personal.

*Valentin el senador que sale hasta en la sopa buscando posicionarse de nuevo como político mas honorable que Dios, debe descansar tranquilo, beber caro espumante para celebrar hoy: en la mas absoluta intimidad Abelito dijo que dejara la política, buscara al final de la sindicatura, una embajada como la alemana, donde la vida con cient0s de millones en banco, es mas sabrosa.

Internan a periodista Deyanira López tras agresión

SANTIAGO.- El Ministerio Público informó que fueron apresados tres familiares de un imputado del asesinato de su padre en momentos en que fueron sorprendidos infraganti golpeando a la periodista de Cadena de Noticias (CDN), Deyanira López, cuando la comunicadora cubría la audiencia donde le conocerían medidas de coerción a su pariente en el Palacio de Justicia de esta demarcación.

Titular de El Caribe: Detienen camión con contrabando de 335 sacos de ajo en Montecristi. WTG pero es que tiene mas importancia para el futuro del país la introducción de ajo que de ilegales? Ese negocio en RD debe ser monopolio de alguien muy grande, grande, que hasta se hizo quebrar los productores nacionales para no entorpecer las importaciones del poderoso. Quien sera? General, Ministro o Compadre OISOE?

*Priamo instalo, no se si ya opera, un precioso restaurante dentro del edificio estatal de convenciones que le presto o regalo su compadre Hipolito creo que sin permiso del congreso.

Compartir Comentarios

Anuncios