9/Vea Foto de la Ladrona de la Gemelita Santiaguera

Gemela Robada Por Walker: Me confunde Amparo Infante cuando dice que la gemelita fue robada de maternidad IDSS o Rene Klang. Es que hay dos en Santiago?

Sea donde fuese, hay cosas que no cuadran. Jose Acosta es amante padre de familia, si la nenita esta aun en territorio dominicano, yo le garantizo a la madre sin apellidos de Cienfuegos, que se la recupera. Hay demasiados puntos burdos en el rapto. Los Acosta boys no se como no han capturado todos los envueltos. La raptora llega y se acuesta en cama cercana a la parida, cuestionada, dice que espera una amiga en pre parto. Pasan horas en esa, y cuando la parida duerme, toma una gemela en una sábana, la envuelve, se la lleva, regresa con la tela vacía y se desaparece. Muy chapucero, seguro la dos gemelitas, si la robada no está en Haití con complicidad de sabuesos persigue ajo, para mí para mí que pronto estará con su hermana.