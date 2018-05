10/ Vea y oiga la mujer que se robo la mellizita Stgo.

*La mujer que se robo la nenita de la maternidad a oscuras del ex IDSS explica su motivación, en

Raquel Almonte es el nombre de la que robo bebé en Santiago

WTG Si existieran organizaciones de mujeres que les duelan las pobres, Ministerio de la Mujer o vainas similares, le pedirian a Luisa Liranzo mande esta mujer con alguna regularidad donde un sicologo. Lo necesita para no salir mentalmente, pior de Rafey. Pobre diabla, la sociedad y justicia sera implacable con ella. 40 anos de prision pediran comunicadores minusvalid0s mentales

Recuperada en Los Prados, Pekin

*Diablos, yo si tengo mala suerte, nadie admitira aqui que en multiples ocasiones dije que Danilo debia nombrar a Omar Benitez Ministro de Agricultura.

El presidente Danilo Medina emitió esta noche el decreto 168-18, mediante el cual designa como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Ángel Estévez, en sustitución del renunciante, Francisco Domínguez Brito.

A través de esa misma disposición presidencial, fueron designados como ministros de Agricultura, Osmar Benítez; y de Salud Pública y Asistencia Social, Rafael Sánchez Cárdenas, en sustitución de la renunciante Altagracia Guzmán Marcelino, quien fue nombrada asesora médica honorífica para el Expediente Integrado de Salud.

2 Alguien sabe quien es Angel Estevez? es un enamorado de la naturaleza o dejara en sus cargos a Dayano amido depredadores, Serrano y el carbon, Domingo Rodriuez y su pasadoo en UTESA y dejara la directora vitalicia Universidad Forestal Jaraba que no se cual es su utilidad?

*Esto solo fue una encuesta por Tv de 4 minustos, esto dijo el pueblo de Dayano protegido de Dominguez Brito en Jaraba, intimo de depredadoreds…

WTG ABEL MARTINEZ BAILANDO OTRA FEA MANGULINA, AHORA MENCIONADO EN REBU ENTRE PERIODISTAS RESILENTES Y CENTRO LEON. A los que les hicieron el fo se lo tienen bien merecido por andar haciendole bulto y coro al sindiquito Martinez, que no fuera gente si Gonzalo Castillo no le metiera la mano en todas las responsabilidades que no cumple como sindico….tomado sin editar del muro FB de la mega informada y activa Amparo Infante, dando cátedras de buceo noticioso……