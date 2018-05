14/ Amarante, Bauta, anunciaran aspiración candidatura presidencial PLD

* ‏

El pleito de Martínez Pozo y el Procurador está tan feo q si el Procurador dice que no encontró indicios, el pueblo dirá que hubo un arreglo. Además si el Procurador no investiga a Consorciados dirán que hay impunidad. Pero ATENCIÓN el verdadero lío viene en 1 mes. No me creen?

*WTG Nadie admirita que dije habia mucha gente ligada asuntos ambientales, que teme Estevez el Ministerio del Medio, tiene la misma pinta que Frank Moya, Bauta, Dayano, Domingo Rodriguez y la Directora de la Escuela o universidad forestal.

*Cuatro ladrones sequearon la Clinica Bonilla

*Revelan el riesgo que conlleva el consumo de aspirina en los hombres