21/ Columna de Walker lunes

MIX PARA EL QUE TENGA ANIMOS DE LEER VAINAS SERIAS EN UN LUNES por Walker Gonzalez

*Apresan venezolanos asaltaban cajeros bancarios electrónicos con alta tecnología. Con Jose Acosta no se juega

SI SE DA ABSTENCION EN DOMINICANA 2020 TAN INMENSA COMO EN VENEZUELA AHORA, a quien beneficia, a Leonel o Abinader? El pais ha cambiado positivamente en algo, yo creo que los picapollos y los quinientones no van a ser tan determinantes en la casilla de votacion, el movimiento verde podra tener todas las cosas que a ud no le gusten, como el no pronunciarse claramente contra la invasion haitiana, pero demostro que que el morado no tienen el control total de todos los sectores sociales, como se ufanan. Al caerse la re eleccion hay necesariamente en una recomposicion en el plano politiquero, pienso yo como bruto. Lastima que Abinader no tenga las condiciones para derrotar a Leonel en los barrios, se perdera un buen chance para la alterabilidad?…………………………………………………………..