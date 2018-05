23/ Abelito dice llego la hora de enfrentar invasión haitiana actual

Yo espero que a partir del.precedente que ha sentado la Reina de España Letizia (así se dice, no Reina Letizia de España), de asistir a una recepción super formal con un veraniego vestido sin mangas y entrado de hombros, se cambie la norma “musulmana” en nuestras instituciones oficiales, de impedir la entrada a las damas que vistan ropa sin mangas. (Instituciones públicas, Palacio Nacional, Ministerios como Turismo (visitado por turistas), hospitales públicos, Banco Central,

AGN, recintos militares y policiales, Catedral y Panteón Nacional, DGII, Senado, Junta Central Electoral, hasta en la Feria del Libro yo vi impedir la entrada a un turista en shorts y camiseta, etc.) Es absurdo que se ejecute una norma que nadie sabe de dónde salió ni quien la impuso. En un país tropical y caluroso, con un sol de justicia, no podemos andar frescos ni en shorts como se estila en Miami -La Ciudad del Sol- (y hasta en traje de baño ves la gente en el super). En España las empleadas de los bancos van a trabajar en verano hasta en tiritos. Sufro viendo a los caballeros, empezando por el presidente de la República, suden a mares en inauguraciones al aire libre. Por suerte se impuso la moda de la chacabana (lo mejor que hizo el gobierno de Hipólito). Acepto que instituciones formales exijan código de vestimenta (no licras, jeans bajos mostrando los calzoncillos, barrigas afuera, etc., para evitar una relajación del ambiente, pero la normativa de las blusas sin mangas es TOTALMENTE ABSURDA. Yo espero que mi propuesta de que se elimine ésto, llegue a oídos de quienes imponen dicha norma en las instituciones y analicen si tiene sentido o no. También a los plebeyos nos dá calor.