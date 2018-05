26/ Columna sabado de Walker, borrador

Redacción de El Caribe

| Los jóvenes aspirantes a la nominación presidencial por el PLD definitivamente le tomaron la palabra al Presidente de la República Danilo Medina, que en la famosa reunión les dijo que podían lanzarse en sus afanes, en el entendido de que él no aspiraría otra vez. Francisco Domínguez Brito se lanzó y concomitantemente renunció del Ministerio de Medioambiente. Reynaldo Pared Pérez, también dio a conocer sus aspiraciones. Su período en la presidencia del Senado termina en agosto. Como no es funcionario del Ejecutivo, no estaría obligado a renunciar desde ya. El lunes Carlos Amarante Baret anunciará sus aspiraciones y su renuncia del Ministerio de Interior y Policía. Las cartas se siguen presentando. El silencio rodea algunos “gallos tapaos”.