7/ Depredan a Dos Manos Ríos y Bosque en Jarabacoa !!!!!!!

Buen día amigas, animo, animo, animo, que manana, Ala Gracias, es viernes! Anoche cene con una de las mujeres mas seguidas en Face Book, periodista profesional, Khris Diaz, donde hablamos de la madre de las redes sociales: Feisbu.

*Yo me creo ser un conocedor del Asadero Pula 1, pero me sorprendió que en la noche de ayer miércoles laborable al otro día, se celebraran al menos diez canes de cumpleaños. Foto en https://wp.me/pXzo5-61x

*Santiago. Adaptar la oferta educativa a la demanda laboral, modificar el Código de Trabajo, resolver los problemas eléctrico, de transporte terrestre y enfrentar la corrupción son algunas de las necesidades para que el país sea más competitivo. En esos ejes coincidieron los empresarios Fernando Capellán, Pedro Brache, Ligia Bonetti, Chris Corcino y Keila González, al participar en el “Foro Inversión y Competitividad”. WTG Ningún lector Cibaonews admitirá que soy de los pioneros en denunciar el Código Basura Albuquerque de Trabajo, que hace enemigos el patrón y el obrero, y que nadie en su sano juicio invierta en una empresa buscándose dolores de cabeza, cardio problemas o la quiebra si no es poderoso capitalista. Y aun esos no estan totalmente inmunes, como se demostró con el Grupo M, que se salvo por el gran abogado Jose Dario Suarez, que con el auxilio de Monchi Fadul, reivindico en el congreso el pasivo laboral, o que la liquidacion de Navidad se acepte como avance de liquidación. Algunos empresarios dicen que Francisco Dominguez Brito, a la sazón senador, voló al exterior para no votar. Mesmamente otros no olvidan que cuando Fernando Capellan discutía con Leonel la búsqueda de facilidades para la recuperacion del sector Zona Franca, Francisco Javier Garcia y Monchi Fadul, que estaban en ministerios claves, no se interesaron.