11/ Tirotean, intentan incendiar residencia ex policia La Soga

*• El escándalo de Odebrecht ha desatado investigaciones y ha afectado a políticos en varias partes de América Latina; ¿por qué en México no?Un reportaje de The New York Times halló que habría evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados al esquema de sobornos, pero que el actual gobierno no ha querido actuar por temor a que eso afecte al partido oficialista en las elecciones del 1 de julio.

*WTG.- Medico Suriel de La Vega fue apaleado por Fuenteovejuna, confundiéndolo con ladrón mientras se ejercitaba. Regidor participo en linchamiento. Actuará PN y Justicia? LO DUDO

*Buen día, mal lunes para el sector femenino: en 4 dias. 9 dominicanos mataron sus mujeres en RD, 2 fuera de RD. La ultima en Barrero, estaba cansada de buscar protección judicial.

*Desconocidos tirotearon residencia ex policía La Soga, la lado de la de su madre, en Gurabo. Luego intentaron incendiarla. No resultaron heridos