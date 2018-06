12/FD Brito Abofea a Luis Abinader

Para qué sirve el poder, dinero cuyas cuentas bancarias no salta cualquier chivo liniero, a gentes como Diaz Rua, Monchi Fadul, Félix Bautista y el otro que sabemos, pero que no es Leonel?

Para celebrar lujosas fiestas de caros licores, modernas jeepetas, mujeres bellas a dos manos fuera de sus hogares.

Pero, por la edad, cancelación de visas, guadañas sobre sus cabezas marca Nayayo, congelamiento de cuentas en USA, todo eso se refleja en el cuerpo, Díaz Rúa parece un anciano desde hace días, la cara de Félix el senador de Leonel cambio hoy, cada menos personas osan ir con ellos a restaurantes como en el pasado. La tétrica soledad del alejado del poder.

Nadie me creerá, aun sin un solar propio para dejar un casita de yagua a mis perros e hija, este desarropado Walker González, no se cambia por el libanes Fadul, Félix el de Leonel, Rondón ni compartes.

Y si por mano el diablo la embajada manda a que se procesen los que Danilo dijo entregaron Barrick a tumbadores canadienses, por precio vil? Ahí también se bailaría pega una mangulina que le llaman león Cibao.