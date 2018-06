21/ Sigue el calvario de Sergio Taveras: le robaron su rió, Ambiente no hace nada

Por que no decirlo y seria una gran injusticia de mi parte, LA GESTION DEL LIC. ABEL MARTINEZ, comenzó como una gran gestión y una esperanza para los problemas municipales y una esperanza para los munícipes de Santiago, tan simple y sencillo, de lo cual su colega pasado Dr. Gilberto Serulle nunca resolvió, nos referimos a la recogida de LA BASURA, las urbanizaciones Las Carmelitas, Las Palmas, Las Canas, Urbanización Gutierrez, Monte Carmelo entre otras, hace tres semana que los camiones de la recogida de basura no pasan….No vale ir a GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS que tiene este teléfono 829-582-6611 extensiones 282 y 308… luce ser que es un departamento inoperante, solo con promesa y promesa de que van a pasar y las alimañas, ratones, cucarachas, perros callejeros, y ciudadanos haitianos ilegales, te botan toda las basuras y te la riegan en las calles…es lamentable que una Gestión que nació diferente vuelva y caiga en lo mismo que la del DR. GILBERTO SERULLE , aquí ya no hay esperanza y como dice el refrán popular escoba nueva barre bueno, pero parece que esa escoba ya se canso y en tan poco tiempo, lo que significa que en Santiago ya no hay esperanza de que siga una buena gestión como la que acaba de fallecer sino se corrige a tiempo el desorden con la recogida de basura y trancando la ciudad que la han vuelto un laberinto, donde nadie puede circular, porque han cerrado calles innecesaria Y VIAS QUE NO PROCEDEN , en detrimento de toda la población, ya que se hacen tapones innecesario por calles que cerraron y ya no se puede circular como antes….hacemos un llamado al Lic. Abel Martinez, trate usted de poner alguien de su confianza a supervisar, porque ya no hacen el trabajo como antes, los choferes de los camiones, vienen de vez en cuando y el que no da dinero, no les recogen la basura, incluso, son contratados para limpiar solares y después que se llenan se van, una irresponsabilidad de grado extremo… ¡ Cansado de dar viaje y llamar a Gestión integral de Residuos sólidos hago esta denuncia para que se corrija este desorden en una ciudad que debe de estar ya organizada…