22/ Esta presa mujer mato perrita Lola, en CECARA, Stgo.

Los frecuentes de aumentos en los precios de los medicamentos pone en riesgo la salud de miles de pacientes con enfermedades crónicas, que no tienen recursos económicos para adquirir los costosos fármacos, aseguraron hoy el Consejo Nacional de Defensa al Consumidor (Conadeco), la Asociación de Comités de Amas de casa del Distrito Nacional, y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).…

WG Que se obligue a los medios a poner en las recetas el nombre del generico equivalente de PROOMESE en la receta, y se acabo la vaina

Enhorabuena, parce Cristobal Paulino Sem:

WANTED: Help us ID the male in this video wanted in connection to the shooting deaths of 3 people near Castle Hill Ave/Randall Ave #Bronx at 9:44 am on Thursday, June 21. Share any info that you have- ☎ #800577TIPS. pic.twitter.com/7lWLLJu6TO

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 22 de junio de 2018