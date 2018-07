4/ THEN, JOSE ACOSTA, RAUDO Y CORRUPCION POLICIAL

Raudo, Them, Jose Acosta corrupcion policial. Yo no digo que la PN haya escapado a la corrupcion oficial que campea en los gobiernos domominicanos con alguna que otra excepción, lo que sostengo es que es irresponsable, aventurero, injusto, generalizar. Defiendo los que conoci cuando cubria la policia como reportero, y de los que nunca escuche haber participado o cometido acciones idebidas: Raudo, Them, Jose Acosta.

Para que aprenda a no generalizar, la Jefatura de la PN debiera querellarse por difamación, para que si es tan guapo, renuncie el diputado acusador, a la inmunidad de legislador, y enfrente su responsabilidad.

Clic aquí para escuchar video de Walker: Jose Acosta, Them Raudo y Deshonestidad Policial:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCibaonews%2Fvideos%2F10158120262303868%2F&show_text=0&width=560

Walker Gonzalez : Estaba de cumple ayer, la Lic. Carla Peguero . Desee que lo libara feliz en compania de la heredera y Angel Pina , en la paz del hogar, ayer, en nombre de Rosa, Nemo, Betty y mía. *“Remenean la mata” en Salud Pública; nombran nuevos directores de hospitales/Denuncian colapso sistema de salud en el Cibao WTG Pero ninguna autoridad de Salud osa tocar la dis funcional Directora Regional Norte de Salud, ella dice es prima de Danilo, protegida de Monchi Rodriguez *En Cabarete, un descerebrado hirió su ex mujer, y escapo. Ella, en los estertores de la agonía dijo quien la mato, y pedía desesperada le buscaran su hijita, para irse al mas allá abrazándola, en supremo acto de amor filial. Mierda, y pensar que las muertes de mujeres podrían reducirse, como vengo planteando a mis lectores hace anos, si las autoridades del PLD dejaran de solo hablar zika en los medios, y se dedicaran en la praxis a prevenir los feminicidios *Esta presa Directora de la Juventud y su pareja en Montecristy, acusados de robar gasolina a la gobernación. La detenida rechaza la sustraccion, y por el contrario dice que es estéril porque el representante del Poder Ejecutivo la obligo abortar. En otro país ya estaría destituido provisionalmente el Representante del Poder Ejecutivo, y la fiscalia buscando si es verdad participo en un aborto criminal. *Dr. López Tallaj: Sustituye el consumo de refrescos y sodas por #teverde convertido a Té frío endulzado con Stevia para combatir el calor de éste verano y beneficiarte de sus propiedades a la vez. El #agua… https://www.instagram.com/p/BkxS6LBAyvE/… … Instagram Post by Puntacana Rejuvenation Center • July 3, 2018 at 08:54AM AST a través de instagram.com * Walker Gonzalez · Ministro de Ambiente retornara agricultores saco Brito, a Valle Nuevo, que sika de gobierno! TWITTER.COM Diario Libre on Twitter “El ministro de Medio Ambiente “actúa como un agricultor, no como conservacionista” https://t.co/nvsE5YLa6S

