10/ La PN no actua como debe? Alerte a Jose Acosta Wapp 809 443 3131

*En Ingenio Abajo y La Cacata, de Stgo. hay inundacion y derrumbes, dicen ahora en La Z. Saludos DC y el bello Abelito

*Mega riferos se creerán mas gente cada vez: aspirante presidencial compro Casino Matum y Lotería Azar Nacional

*Si contáramos congreso decente, disuelven COE DC y pasan los miles de millones que reciben a quien hace el trabajo: Gonzalo Castillo

*Haina tiene miles damnificados inundaciones. Dice sindico COE no les alerto directamente. Igual que en Olga Stgo. Pero Danilo no remueve sus jefes.

*COE y DC reciben miles de millone$ del Presupuesto RD. En que los gastan que no tienen centros acopio regionales para emergencias?

‏ : URGENTE | inundación urbana en la Av. La Vega Real en Arroyo Hondo. Vehículos sumergidos.

*EN UN BARRIO LOCAL un macho desapareció los hijos de una mujer, le dio una golpiza a la madre, la tiene encerrada en una habitación lleno el rostro de motetones, o deja entrar la policia, fiscales ni INACIF, solo dijo que su mujer murió por ataque de asma. En casos asi, hay que mandar mensajes directos al general Jose Acosta whatsapp 809 443 3131, anoche mismo habria sido apresado el que aun a las 8.30 AM de este martes esta atrincherado en su casa…cuanta autoridad mamita tiene este pueblo, cuando las victimas no son allegadas a ricos, Palacio Nacional a politburo. Jose Gutierrez tienen la ubicacion de la muerta y nenes de una mujer sin familia en Santiago, desaparecidos.

*Desde que conoci a Elvis Toyota, hara dos decadas, ahora en la entrada de El Egido, no lejos de Leon Gomaz, me atiende mis vehiculos y le pago cuando puedo. Mas serio que San Pedro, no te pone un centavo de mas en las piezas que compra para instalar en tu rodante.

AYER ME DIO SED Y FUI TRAS UNA SODA AMARGA por el Mercado, y en la barra habia una joven preciosa de ojos claros, de SAJOMA, que esperaba una tostada. A los dos minutos eramos amigos la propietaria, ella y yo.

Me conto la matera que dejo de gustarle estar con una pareja que tenia, le pidio la separacion, estando de embarazo. Antes de irse de la casa, en embarazo, el macho la golpeaba pro sexo, que rechazaba. Fue a la Justicia con visibles inflamaciones-moretones por la agresion. Pero, la pusieron a dar vueltas, como dijo ella, no lo apresaron, porque era familiar de El Presidente. Salvo la vida, ya tiene nueva pareja que la respeta y quiere la bebe nacida de su pasada horrible odisea con minusvalido mental local.

HAY UN ALIVIO ESTOMACAL PARA POBRES BARRIALES anda el platano barato y mangos al pecho, ofertados por negociantes moviles. La unidad del platano $4, mangos $5, de los mejores, con muchas denominaciones en el Cibao, el mismo fruto: Colon, mameyito, maracaton, bizcaino.

Detro de todo lo malo en el mundo, una noticia internacional buena: rescatados ya todos los nenes y el entrenador equipo deportivo atrapados en caverna tailandesa.

Llovio con calles inundadas como siempre en Santiago ayer, hoy amanecio que cualquiera no quiere quitarse las sabanas de encima.

Hay un café en el mercado local, producido en el Ciboa, que dos cucharadas dan para tres tazas, jesus maria y jose, cuanta concentracion de buen sabor. Negocio emergente.

ES VERDAD QUE MILES DE HAITIANOS están gozando con los saqueos, placer de hordas, pero otros sufren heridas de balaceras y peleas a machete, con el aparato menguado destruido, comercio en el suelo, falta de autoridad y recaudacione$ estatales, si el gobierno fuera pro pais, saca todos los guardias tumbando polvos en Palacio y de escoltas de ministros para proteccion de sus queridas esposas e hijos oficiales y de la calle, y los manda para la frontera. Si se nos vienen en avalancha para RD no podremos sacarlos, y se dara la fusion de hecho que quieren las potencias con complicidad politburo PLD, resolver grave problema de esa imitación de país, en RD.

*Quien escogio delegacion periodistas RD a China Comunista? Se incluyo a Santiago? La inversion China en Puerto Manzanillo entierra anhelos de Miky Lama por recuperarlo, lo perdio por agallu. Lea:

http://lainformacion.com.do/noticias/ciudad/110833/posibles-inversiones-chinas-en-habilitacion-puerto-de-manzanillo

*Recuerdan? Os dije haber escuchado rumores de gente bien enterada, Jose Acosta no tenia apoyo del DICRIM local pasado: La Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) Policía Nacional apresó en los últimos tres días a 106 personas, entre ellas tres mujeres, al intervenir 103 puntos de ventas de drogas en distintas zonas del territorio nacional surante 72 horas.

De acuerdo a un informe de la DICAN, desde el pasado jueves 5 hasta el domingo 8, los agentes de esa dependencia realizaron ocho allanamientos en cuatro de los cuales ocuparon drogas y apresaron a varias personas.

Susana Gautreau responde a: Yadira Marte

Cual valor? Destruir sus infraestructuras viales, tele comunicacionales? Matar a mansalva y de forma barbarica? Asesinar en turba? Incendiar el aparato productivo? Saquear? Romper el orden contitucional?

