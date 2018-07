12/ Mujer mato su madre en Las Colinas, ambas lucían con desequilibrio mental

No conforme con que el motorista me asaltó, la policía, al momento de poner la denuncia me dijo que tenía que sacar un original de la denuncia par entregar en cada institución donde tuviera que recuperar algo. En este caso se trataba de un papel para la compañía del celular, uno para la cédula, uno para el banco y otro para la licencia. Cada uno cuesta 100 pesos. Yo me fui para el Palacio de la Policía inmediatamente me asaltaron, como se imaginarán, no tenía un peso encim

a, suerte a una amiga que me acompañó que me los prestó porque la señorita me dijo que si no tenía el dinero tenía que ir a la casa a buscarlo y ella me lo entregaría cuando volviera con el dinero. Pues resulta que eso no es así, no es necesario un papel para cada lugar, ni siquiera en la Junta para sacar la cédula me pidieron nada. Y en los lugares que lo mostré solo se limitaron a verlo y todos me dijeron que eso no era así cuando les comenté. Es decir, me robaron nuevamente en la policía, en ese momento yo no tenía capacidad ni para dudar pues había sido muy reciente el asalto. Así es que andamos en RD, ni siquiera los llamados a protegernos nos ayudan en un momento tan traumático. Pobres dominicanos, ya no tenemos ni para donde mirar!