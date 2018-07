13/ Heces Fecales de Haitianos en Mercado Pulgas Van al Yaque?

Hoy, en mi caminata diaria en el parque Hispanoamericano, tuve la muy grata sorpresa de encontrarme con Rhina Ramirez, esa gran cantante nuestra que a mi juicio, junto a Maridalia Hernandez son las dos voces mas bellas de la canción dominicana. Me habian dicho que estaba enferma. Que no podia caminar. No es asi. Camina bien, con cierta dificultad motora. Su mente esta lucida. Me reconocio. Nos abrazamos. Le bese sus manos y le exprese mi admiracion y cariño. A seguidas de mi venia el maestro Tito Delgado que al verla voceo con alegria: !Hey, tu eres una cantante dominicana! y se acerco a Rhina con mucho cariño a expresarle su aprecio. Ella sonreia. “Que bueno verte”, decia. Y con una tierna sonrisa mostraba su satisfacción. Dos familiares que le acompañaban son testigos. Hay Rhina para rato. Gracias a Dios.