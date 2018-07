14/ Ana Thomen, un éxito en Barttola

Fui como inspector internacional de restaurantes a Barttolla, y me encontré con la grata nueva de que luego de que mi admirada Ana Thomen esta de relacionadora, contratada por algunos meses, el restaurante, al menos al mediodía que es que suelo verlo, esta mas animado, con gente desconocida y al parecer de buena posición económica.

NO ES VERDAD QUE ANGEL CHICHIO VINAS, haya comprado acciones del atractivo físicamente restaurante. A la salida del Chico Mon, se quedaron los otros 2 socios iniciales, me dijo allegada a uno de ellos. Ambos están complacidos con los resultados de la consultorio de imagen pagada a la Thomen.

BARTTOLLA esta muy bien posicionada en Trip Advisor, el gringo o capitalino de RD de billetes que nos visite, si revisa, escogerá ese lugar para comer.

APROVECHO PARA PRESENTAR MIS EXCUSAS A SILVANO MORROBEL para el pasado miércoles estábamos invitados a ver el concierto de Asadero Pula2 el pasado miércoles, por Anthony Cordova. Pero, en la tarde pase por Cabernet, la propietaria, que me cae en lo personal la mar de bien, me destapo unos vinos recién llegados, y borre todo, el jueves era que me estaba preparando para la junta…

*EN VÍA IMPORTANTE DE LOS JARDINES, se monto una vinera para fumadores de puros, con nombre que me suena como a Cabernet. Dicen que sus pasos están contados, los precios son elevados

*YO CREO QUE EL AGRICULTOR MINISTRO DEL AMBIENTE, que vaticine sera peor que Bauta Pons en el cargo, esta enriqueciendo el idioma, acaba de inventar una categoría de plástico……ji ji ji ji

YO NO FALLO, EL ACTUAL DE AMBIENTE SALE PEOR QUE BAUTA, esta hoy en vaina social con la Directora Vitaliacia de la Escuela Forestal Jaraba, mientras destruyen Laguna Cabarete. Y los santiagueros como Constructora Espejo, mega enllavada con el gobierno, se quedara silente?

Denuncian invasiones afectan laguna de Cabarete

http://www.citysantiago.com/2018/07/13/denuncian-invasiones-afectan-laguna-cabarete#.W0odUtJKi1s

WTG me dicen estan metidas las manos de un ex Encargado Municipal, que tiene decadas jodiendo el humedal y cayo preso por indelicadezas. Llego al cargo con apoyo del PLD Puerto Plata. Tiene curioso apodo que olvide….

*El experto en el mercado de Bolsa de Valores, ingeniero Luis Fernando García, advirtió ayer que la nueva colocación de bonos soberanos por más de mil 300 millones de dólares aumenta la deuda externa, el riesgo país y quiebra las pymes.

Agregó García que la deuda externa de 52,4% del PIB y un desempleo de 14,5%, es un reflejo claro y preciso de la errada política económica el gobierno del PLD que se fundamenta en los préstamos internacionales como la colección de bonos soberanos.

Ángel Estévez: vamos a luchar duro contra el plástico http://ambiente.gob.do/angel-estevez-vamos-a-luchar-duro-contra-el-plastico/ …

Lunes, 16 de julio de 21:00 a 0:00 UTC-04 16 jul a las 21:00 hasta 17 jul a las 0:00 UTC-04

Bar Moises Zouain GTC Calle Daniel Espinal entre las Carreras y la calle del Sol, ‏ : Sociedad civil pide apoyo de la población para investigar pagos a Joao Santana http://cdn.com.do/2018/07/13/sociedad-civil-pide-apoyo-la-poblacion-investigar-pagos-joao-santana/ … Carla Peguero está con Maribel Pantaleon . Eres de las personas que obligan por tu forma de ser a los que te rodean a subir al 2do nivel, ver mas allá de sus nariz. Tu sencillez, sinceridad, nobleza y ganas siempre avanzar son de las cosas que te caracterizan. Gracias a la vida que te puso en mi camino, gracias por tus buenos consejos y por tu amistad desinteresada. Dios te siga bendiciendo y ayudandote a cumplir tus metas. Te quiero mucho. ‏ @SOSAmbienteRD Más MAPA DE ENCLAVES AGRÍCOLAS DENTRO DE VALLE NUEVO. (Detalles en el hilo). # ValleNuevo # AguaDeTodos

