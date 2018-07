15/ Y Yeni Berenice Procuradora, pa cuando?

LOS FEMENICIDIOS NO PUEDEN SER CONTROLADOS POR ESTE NI OTROS GOBIERNOS SIMILARES

Los recursos para crear una nueva república, donde la marginalidad sea llevada a su mínima expresión, son empleados por los gobiernos para pagos a bandidos como Joao Santana, criollos y foráneos.

Detener el diario ecocidio de pobres y ricos, asesinato de sus mujeres después de haberlas torturado por lustros, robos, asaltos, uso de drogas legales e ilícitas adquiridas en puestos de venta en cada esquina, son parte de las características del marginal.

Comenzar un proceso que nos dé un nuevo hombre dentro de 5 décadas, sin las deficiencias mentales del actual, no es la prioridad de la claque política dominante: la reelección es la obsesión de los Balaguer, Leonel, Danilo, y la burguesía-aliados foráneos no lo objetan, porque se cuidan de no tocar ni con pétalo de rosa en sus congresos o desde Palacio, los interés de las 14 familias propietarias de Dominicana.

Esos tan lindos mensajes de religiosos, MinMujer, mass media eunuca, Procuraduría, todos unidos, no dan para salvar una sola mujer amenazada por su macho.

Esos titulares de femenicidios nos seguirán acompañando por siempre, hasta la disolución del país por fusión, dejémonos de vainas.

Y el reducirlos en lo posible, pa cuando? Poniendo a Yeni Berenice 20-30, Raúl Martínez, Regis Reyes, esposa de Silvino Pichardo o la Dina, de Procuradoras de la República. Pero, eso no es posible, los que participan del saqueo del fisco han de ser protegidos, en ellos descansa la re elección.

El Club de Usuarias Norte RD Feisbu, sesiona hoy domingo, Desayuno Criollo en Pula 2, a base de platos ligeros: sopa de nervios, mondongo, y aguacate. Para los que deseen alejarse de esas tentaciones como Jacqueline Sierra, Desiree Dumit llevara muestra delicias libanesas. La mayoría de socias confirmo, entre ellas las de agenda mas complicada: Pedro Domínguez Brito recién llegado de varios países lejanos como China Comunista, y la Dumit. Anthony Córdoba es invitado-anfitrión. El grupo, para cenar y colaborar con acciones de bien social no es cerrado, se aceptan solicitudes vía la Presidenta Carla Peguero, abogada consultas migración, siempre online en Feisbu.

El almuerzo bi semanal, toca hoy, de nos los Lopez Tallaj, tendrá una silla sin ocupante, que me lo hace en algo menos atractivo: Luisa Maria Lopez Tallaj se recupera de una dolencia sin secuela.

EN UN PAIS CON SALUD PUBLICA FALLIDA, LA DIRECCION REGIONAL NORTE DIRIGIDA POR UNA MUJER DEL SUR QUE SE AUTOCALIFICA LA MAGISTER, PRIMA DE DANILO, PROTEGIDA DE MONCHI RODRIGUEZ QUE CREO NUNCA HA ENTRADO AL ARTURO GRULLON ES UNA MUESTRA, Ala gracias tiene un programa de prevención de enfermedades a Z dirigido por el excelente conductor de radio Dr. Mario Lama. Hace poco lo escuche hacer maratón pro camión bomberos para municipio del Sur lejano RD. Eso esta bien, pero cometió un yerro: soslayo decir a sus seguidores que la precariedad increíble de esas instituciones a nivel nacional, aparte de carencias de recursos en manos de síndicos que gastan alegremente en otras cosas aparte de lo que se gasta en esa vaina de Liga Municipal, porque lo que se genera por una ley especial que tiene un impuesto para los bomberos, en pólizas de seguros, se emplea solo en la capital. Discriminación que se comete en Interior y Policía, que administra esos fondos.

*Las bocinas locales pro gobierno que se pagan desde Peralta por acuerdo con el jefe del 29 no apellido Polanco, el senador radial de Danilo, Palacio, etc etc debieran hacer algo útil por la población, a cambio de sus cheques: educar los barrios sobre la existencia para pagar tratamientos médicos de heridos por balas perdidas. Las victimas deben reclamar vía Interior y Policía. Es pago por los que tienen armas de fuego legales en RD

