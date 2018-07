17/ Yeni Berenice Manda Callar a Cheddy Garcia !

Saludos a todos mis lectores en el mundo, en especial Francis Alba . Agradezco sus solicitudes tarifa publicidad, denuncias, notas de prensa, invitaciones, en Walker Whatsapp 809 614 3131

Enfermeras estatales de Hato Mayor tienen 4 días en huelga, demandando protección armada donde laboran, pero nadie les hace caso. Sin embargo, detrás de El Nacional, hay dos negocios con vigilancia militar, a cargo de guardias con AR15, comunicación, etc 24-7 Diicen malas lenguas regularmente bien engrasadas, que todos los chóferes de cercanos al Palacio funcionarios y ricos, son militares, y que La Plaza tiene 7 asignados en forma permanente. Así fue que se jodio por siempre el PRSC….

Conozca mujer condenada a muerte en Tamboril

Karina Altagracia Polanco, de Tamboril, obrera sin doliente rico, general o PLD, que cometio el error de unirse maritalmente a un eunuco cerebral.

Se separo de el y comenzaron las amenazas, orden de alejamiento, pero cuando se iba a trabajar ayer, el descerebrado la drogo y le dio una paliza que le provoco para respiratorio, del que la sacaron el en centro estatal asistencial de alla.

La familia le llevo a la fiscalia aun bajo los efectos de la paliza y cuasi ahorcamiento. A la victima adolorida le dieron una orden de apresamiento, para que ella la lleve a la policia, y que alla cabildee que le apresen el des cerebrado.

Lo encontraron, pero se encerro en su cuarto, andaban sin fiscal para allanar, y la patrulla se fue para otros rumbos, mientras la mujer espera que se cumpla su condena de muerte sin apelacion.

Casas de acogida? Ministerio de la Mujer? Fiscalia Policia de Tamboril? Cuanta zika unificada paga con mis impuestos….Organizaciones Feministas? Ji ji ji ji WTG

C. García inicia campaña para liberar a Omega; Yeni Berenice le responde con duro

La fiscal le dice a Cheddy que debe conocer el expediente antes de defender una causa

Yeni Berenice:Por qué la justicia tiene que tener privilegio con un agresor condenado a quién se le dio varias oportunidades y no cumplió. ¿Por ser artista?.

Si un corrupto probado está libre lo que está mal es que no haya recibido sanción, no que un agresor confeso cumpla condena. Pedir lo contrario es convertirnos en lo que criticamos.

*Tres guardias vigilan Buses Metro, cerrada por DGII, viajeros que no sabían de la acción oficial, siguen llegando a la terminal de Santiago

*WTG Si Danilo aplica a su gobierno el programa de gestión de la nueva rectora de la UASD, cuasi se arregla RD. Diablos, desarropo el saliente, en su misma cara, enrostrandole el desorden que caracterizo su administración.

*DGII cerro una terminal de Metro Bus, por cuentas no claras. En otra ocasión, se investigo la empresa por evasión, pero la cosa se dejo así, luce que por ordenes superiores.

*Bienvenido Rodriguez vivió mucho tiempo en Santiago, en Bella Vista, nos encontrábamos con regularidad en el puente Patino. Pero, los millones mensuales que deja su negocio no le dan para nombrar un reportero en Santiago. Lo mismo hizo Poppy toda la vida con Color Visión.

Un Z comentarista dijo ayer que la incivilidad de los residentes en Monte Rico, Avenida Tamboril se pone de manifiesto al colocar la basura en el centro de la vía. La realidad es que no hay contenedores donde depositarla ni los camiones colectores de basura no entran a calles laterales, por lo que sus moradores, sin nadie educarlos, la colocan en fundas, sobre la reata central de la vida.

Serulle encontró un moderno sistema de contenedores de la famosa a nivel mundial empresa OMB, que dejo destruir sabrá Dios las razones. Pero el bello Abel ha logrado normalizar la recogida de los desechos sólidos de la ciudad.

*Temprano en la tarde hay dos voces femeninas en Z, una es Altagracia Salazar, pero la otra no se identifica al hablar, todos los dominicanos debemos saber el nombre por el tono de voz, asigun ella. Esa segunda dijo ayer que a la Presidencia de la Camara de Diputados no llega nada que sirva, comentando la figura seleccionada por el PLD para sustituir el actual. De refilon, le toco su chin a nuestro bello Abel.

*Yo WTG no se, pero me gustaría averiguarlo, quienes presidian el congreso cuando Danilo pagaba los 1,400 al ladrón asesor de imagen morado Joao Santana, que se presume no salían de las finanzas del PLD. Los legisladores estan supuestos a vigilar el accionar del Poder Ejecutivo.

*Orlando Jorge Mera:Una voz tan respetada como la de @edwinespinal09 pone el dedo sobre la llaga. ¿Autorizaron el Instituto Duartiano (ley 127-01) y el Congreso Nacional (Ley 638 de 1944) el busto de Juan Pablo Duarte exhibido ayer en la Plaza de la Bandera? Otro irrespeto más a la ley.

*Dice El Caribe que ERD detienen 50 indocumentados y ocupa más de mil libras de ajo en la frontera por Dajabón. WTG y quien es el Jefe del Cartel del Condimento, que la competencia que entra por Haiti es boicoteada con tanto celo por la Guardia de Mon Caceres?

Tomar nota > López Obrador presenta 50 medidas de austeridad y contra la corrupción http://bit.ly/2Llp6pt vía @ Excelsior

Gustavo Olivo: ‏ *Cerca de 200 millones de pesos; es la deuda de Autobuses Metro con la Dirección de Impuestos internos. Ayer clausuraron sus instalaciones en la capital dominicana. ¿ Y no habrá otra reunión del Comité Político por Metro Country club ?

Walker Gonzalez Los humanos, mas eunucos cerebrales que los animales…..

*En Desayuno ayer Instituto Duartiano no se toco el tema la mutación de la cara de Duarte a la de Danilo en Busto. En Face Book le dan funda de la buena a lo que definen como irrespeto al patricio.

