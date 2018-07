20/ Gracias a Dios Hoy es Viernes! Cyber columna de Walker

No le se el nombre, pero hay un arroyito que tiene de la Septentrional hacia el Yaque. Con la a anuencia de Abel, fue constrido ahi mercardo de pulgas haitiano. Tampoco conozco si esta en tierras de Villa Gonzalez o Santiago. Al Oeste de La Tinaja (reconzco que no se donde termina Santiago en la vía a Navarrete. El hecho es que cada jueves los vecinos al otro lado del Masacre, le meten mas plástico. De los 600 millones que dio Danilo para sanear el Yaque, descontado lo de los jeepetones que se han comprado sus que realizaran el trabajo honoríficamente, creo va a quedar poco, no va a dar ni para revivir este cause tapado mostrado en las fotos tomadas por Rafael Martinez