22/Cumbre de pejes gordisimos, oficiales y privado$ locales, en la linea este fin de semana

Lo peor es que debo tener buena cara hoy temprano, desayuno con dos intelectuales y una bella mujer venidos de la capital a saludarme. DE TODO, COMO EN BOTICA, FARMACIA MISCELANEAS DE IRENE FERNANDEZ, calle del Sol con Cuba, donde todavia me parece ver a Don Albertico Yunen charlando con sus amigos: *Los pejes gordos en helicóptero fin de semana linea noroeste, privados locales y oficiales de Santo Domingo, estaban muy por encima del senador rifero. *En un proceso electoral con Faride y Ramon Alburquerque Ramirezcandidados, los morados y aliados sudarian la gota gorda. *La flaca Ana Thomen, que abandono Feisbu y esta solo en Instagran, ha revivido Barttolla, donde no es verdad que Chichio Vinas haya invertido un centavo, fue todo bluff, como la inversion en el Este. Devolveria el prestamo Don Angel, del Reservas, recibido sin garantias graciosamente del Reservas, por ordenes de Leonel? *DICEN, a mi no me lo crean, que HODELPA oferto compra de Metro Hotel. *A lo callado, Santiago tiene dos hoteles sin muchas pretenciones pompa ni publicidad, que estan haciendo negocio: uno en la Vidal con buena comida criolla, y otro frente a PUCMM Sadhala. Y ahora vienen otros 3, uno propiedad de propiedad del operador de un restaurante…. ****Dicen que una empresa local de bus, que no es la en eternos problemas Metro, le compro a Felito el Restaurante El Dragon, para montar ahi sus instalaciones. Eso complicara mas el transito en esos lares. El local no es amplio, estacionaran los buses en el techo o con valet parking. Esta mezcla de temas redactados por un trasnochao por culpa de Abelito, continua mas tarde. *WTG Hamlet Otanez compite con Raul Martinez en la promocion de Leonel. Jose Izquierdo me luce silente, si quiere una manita en las redes, gratis, que me toque. El y yo no somos cercanos, pero nos une mi admiracion por una hermana, y su proximidad a mi lider Raul…. ‏ Más Cientos de profesionales del sector construcción juraron su apoyo a @ LeonelFernandez

Por fin, alguien me puede edificar sobre la funcion legal del FONPER? Desde alli se emplean sin vigilancia del Contralo de la Republica los 14 mil millones recuperados de ricos capitalinos se lo llevaron en un descuido? Si es asi, el candidato a sindico del leonelismo a sindico aliados a una parte del Danilismo, Fernando Rosa, le esta haciendo competencia desleal a potenciales rivales, como Pedro Dominguez Brito, Silvio Antonio Duran Rodriguez, Monchi Rodriguez y cualquier otro que se me escape. Hasta la Vieja Fefa me cae mejor como sindico de mi ciudad, que Rosa, el que me luce pior que SuedSerulle unidos…..El @FonperRD y el @INVI_RD dan palazo para iniciar la construcción de 44 soluciones habitacionales en la Yagüita del Ejido, Santiago de los Caballos.