30/ Quien fue la estrella, Raul Martinez o Fco. Dominguez B., escuelita de derecho Stgo?

*Quien era el buen maestro, Raúl Martínez o Francisco Domínguez Brito?

Casi todas las estrellas egresadas de su escuelita de derecho instalada en la fiscalía de3 Santiago, han tenido igual conducta honorable en sus cargos no van a someterse a la evaluación que realiza la Procuradudia. Yeni Berenice, Dina, Luisa Liranzo, Carmen Minaya Dajabon y otras cuyo nombres no recuerdo. Profano en derecho, pienso que por ser fiscales de carrefra, no pueden ser canceladas, pero si movidas, y en el caso de Yeni, ya se sabe que no aceptara, deja la justicia dond dejara una estela brillante de combate al delito.

*La Justicia local puso tras las rejas ocho meses a un supuesto menor que violo sexualmente una menor, y al salir en libertad lo hizo ahora con una de 7. No se puede hacer eunuco?

*La Procuradora Nacional Especial del Ambiente, va a optar por seguir en el cargo. Su dejadez ha permitido la destrucción de cauces y arboles a niveles increíbles, para mi que su culpabilidad esta al nivel de Puig Moya Bauta.

*Asaltaron vigilante de criadero de peces en Banegas. Ese es el propiedad de un hermano de Nicolasito Vargas?

*Murió ahogado en el Yaque un jovencito autista que se le había escapado a su madre. Tambien una menor fue atropellada en Gurabo, y murió, por calibradores en moto que debieran entregarse a Perico Pepin, Ludovino o Candelier

