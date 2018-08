4/ W Danilo no sabe de la destrucción del bosque vedado Parque Jaragua. ji ji ji ji ji ji ji ji

W Buen sábado a mis lectoras, soy portavoz de malas noticias para los dominicanos de buena voluntad: a nadie en el gobierno, no importa su nivel jerárquico, le importa la suerte de Dominicana. Nuestros hijos se jodieron, recibirán como legado un segundo Haití…. Grupo Jaragua:

Estamos hablando con la pared. Ya subieron más equipos para proseguir con los trabajos viales en el #parqueNacSierraDeBahoruco @SOSAmbienteRD#ParquesDePapel

W Oye que rico mamy, los corifeos bocinas lambonas de este go bierno, sostener que Danilo es ignorante de la destrucción de esta fuente de agua viva vida. No entiendo el Presidente, si sabe que no re eleccion no puede pasar, para que se congracia con estos aguacateros que destruyen este parque, si sabe que no precisa sus votos….o hay alguien de su anillo por el medio, mas alto que su amemano Ministro de Ministerio Medio Ambiente?